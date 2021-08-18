20 bin liralık ziynet eşyaları çalınan çifte, kolye ucundaki evlilik tarihten ulaşıldı

Konya'da evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, polis ekipleri, 20 bin liralık ziynet eşyaları çalınan çifte, kolye ucundaki evlilik tarihten ulaştı.

Konya'da evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, polis ekipleri, 20 bin liralık ziynet eşyaları çalınan çifte, kolye ucundaki evlilik tarihten ulaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kilitli olmayan kapı dillerinin düşürülerek, evlerden hırsızlık yapılması ihbarlarına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, iki gün önce Kırıkkale'den Konya'ya geldiği tespit edilen bir otomobili, şüphe üzerine merkez Selçuklu ilçesinde takibe aldı.

Dikkat çekmemek için otomobilin bulunduğu parkta oturan ekipler, bir süre sonra iki kadını otomobile bineceği sırada gözaltına aldı.

Sürücü A.D (64) ile araçtaki kadın şüpheliler Z.O (39) ve D.G. (22), emniyete götürüldü.

Şüpheli kadınların, Kırıkkale'den kente geldikten sonra dikkat çekmemek için ticari taksiyle gezerek, "Kiralık daire arıyoruz." bahanesiyle apartmanları gezdiği, kilitli olamayan kapıların dillerini düşürmek suretiyle boş evlere girip vatandaşların ziynet eşyasını çaldıkları tespit edildi.

Evlerinden ziynet eşyası çalınan çifte, kolyedeki tarih sayesinde ulaşıldı

Şüphelilerden ele geçirilen 20 bin lira değerindeki ziynet eşyasının sahibine ulaşmaya çalışan polis, bir kolyenin ucundaki kalp içerisine yazılmış isimler ve evlilik tarihinden yola çıkarak, evlendirme dairesine başvurdu.

Kolyedeki evlilik tarihi kayıtlarından çifte ulaşan polis, henüz evlerinden hırsızlık yapıldığını fark etmeyen aileye ziynet eşyalarını teslim etti.

Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Araç şoförü A.D ise Kovid-19 testi pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler