20 bin lale toprak ile buluştu
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20 bin lale toprak ile buluştu

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20 bin lale toprak ile buluştu

Kastamonu Belediyesi, bahar ayının gelmesiyle birlikte 20 bin laleyi toprakla buluşturdu.

Kastamonu Belediyesi, bahar ayının gelmesiyle birlikte 20 bin laleyi toprakla buluşturdu.

Bahar ayının gelişiyle birlikte birçok noktada çalışmalarını sürdüren Kastamonu Belediyesi, kent merkezindeki parkları ve caddeleri lalelerle süsledi. Türklerin dünyaya hediye ettiği hazine olarak bilinen lale bitkisi baharın müjdeleyicisi olarak biliniyor. Kastamonu Belediyesi, il merkezinde yaptığı çalışma doğrultusunda 20 bin laleyi toprakla buluşturdu. Lalelerin dikildiği alanlarda görsel bir şölen oluşurken Kastamonu Belediye ekipleri, her noktada çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU

20 bin lale toprak ile buluştu
20 bin lale toprak ile buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:06:16. #1.16#
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