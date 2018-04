20 Bin Kutu Red Bull İle 450 Bin Kilometre Gittiler

60 ülkeden 200 öğrenci takımının yarıştığı macerada İsveçli G I T takımı 4 bin 140 kilometre kat ederek birinciliği kazandı. Türkiye'den üç takımın yarıştığı yarışmada, üniversite öğrencileri para yerine Red Bull kutularını takas ederek Avrupa'yı bir uçtan bir uca geçmeye çalışıyor. Bu yıl Avrupa'nın beş farklı noktasından 10 Nisan 2018 tarihinde başlayan yarışma 17 Nisan'da takımların 450 bin kilometre yol kat etmeleriyle son buldu.

Bir hafta içerisinde 5 farklı başlangıç noktasından yalnızca Red Bull kutularını takas ederek Amsterdam'a ulaşmaya çalışan 60 ülkeden 200 öğrenci takımı Red Bull Can You Make It? maratonunu tamamladı. 459 bin 399 kilometre kat ederek 20 bin 658 kutu Red Bull takas eden 200 takımdan 198'i Amsterdam'daki bitiş çizgisini gördü. Türkiye'den de 3 takımın yarıştığı kıyasıya yarışmayı İsveçli G I T takımı kazandı.

Yol boyunca tüm ihtiyaçlarını Red Bull kutularını takas ederek gideren takımlar eğlenmeyi de ihmal etmedi. Red Bull karşılığında paraşütle atlayan, Alplerde kayak yapan, kapalı alanda sörf yapan takımlar, 40 kadar ulaşım aracı kullanarak 51 ülkedeki altı kontrol noktasını geçerek Amsterdam'a ulaştı.

Birinciliği kazanan G I T takımı, toplamda sadece 23 kutu Red Bull takas ederek 4 bin 140 kilometreyle Amsterdam'a ilk ayak basan takım oldu. İsveçli takımı, Free Riders ve Naughty Boys takip etti.

Red Bull Can You Make It?'e Türkiye Bilkent Üniversitesi'nden Weirdos, Pamukkale Üniversitesi'nden Traventines ve Yıldız Teknik'ten Highones katılmıştı.