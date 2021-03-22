20 bin kişinin başvurduğu kampanyanın çekilişi gerçekleşti

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında, 30. yılına özel hazırladığı ev hediyeli kampanyasını duyuran Eminevim, Ocak ayında sona eren ve 20 bini aşkın kişinin başvurduğu kampanyanın çekilişini gerçekleştirdi. Noter huzurunda düzenlenen çekiliş sonucunda 600 bin TL'lik hediye evin sahibi Ordu'dan Yeliz B. oldu.

Eminevim'in 30. yılı kapsamında geçtiğimiz Ekim ayında başlattığı "Kayıt Ol Kazan, Tavsiye Et Kazan" kampanyasının çekilişi İstanbul'da gerçekleştirildi. 19 Mart Cuma günü noter ve milli piyango yetkilileri huzurunda gerçekleştirilen çekilişi, on binlerce kişi Eminevim Youtube kanalı, Facebook hesabı ve web sitesi üzerinden canlı olarak takip etti. Dört ay boyunca devam eden ve Türkiye genelinde yoğun ilgi gören ev ödüllü kampanyanın kazananı Ordu'dan Yeliz B. oldu. Faizsiz araç sahibi olmak için Eminevim'e kayıt yaparak kampanyaya katılma hakkı kazanan Yeliz B., aracını teslim aldığı güne denk gelen 19 Mart Cuma günkü çekiliş sonrasında ev hediyesini kazandığını öğrendi. Aldığı haberle çifte mutluluk yaşayan talihli isim, kampanyanın büyük ödülü olan 600 bin TL değerindeki 2+1 konseptli evin sahibi oldu.

Aynı gün hem araç hem de hediye evin sahibi olan Yeliz B., çekiliş törenine canlı yayınla bağlanarak yaşadığı büyük mutluluğu şu ifadelerle paylaştı:

"Büyük bir şaşkınlık içindeyim ve tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Bir süre önce faizsiz araç sahibi olmak için Eminevim'e kayıt oldum ve o esnada kampanyaya da katıldım. Bugün ise aracımı teslim aldığım sırada beni aradılar ve ev ödüllü büyük kampanyanın kazananı olduğumu söylediler. Mutluluğum ikiye katlandı. Şaşkınlığımı hala üzerimden atamıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Eminevim'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

20 bini aşkın kişi hediye evin sahibi olabilmek için başvurdu

Dört ay süren ve 31 Ocak 2021 tarihinde başvuru süresi sona eren ev ödüllü kampanyaya yoğun bir başvuru gerçekleşti. Hediye edilen evin sahibi olabilmek için 20 bin 210 kişi Eminevim'e kayıt yaparak başvuruda bulunurken tavsiye ederek katılanlarla birlikte toplam çekiliş hakkı ise 21 bin 195 oldu.

Kampanya ile 3.2 milyar TL'lik ev ve otomobil finansman talebi toplandı

Ekim ayında başlayan ev ödüllü "Kayıt Ol Kazan, Tavsiye Et Kazan" kampanyasının büyük ödülünü kazanmak için yapılan 20 bin 210 başvuruyla 3.2 milyar TL düzeyinde ev ve otomobil finansman talebi toplandı. Planlanan ve uzun vadede gerçekleştirecek teslimatlarla ülke ekonomisine 3.2 milyar TL'lik katkı sağlanmış olacak.

Çekilişle belirlenen ev ödülünün teslimi ise önümüzdeki haftalarda özel bir törenle gerçekleşecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı