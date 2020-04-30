20 aylık Umut Efe'ye, ince bağırsak nakli
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20 aylık Umut Efe'ye, ince bağırsak nakli

20 aylık Umut Efe'ye, ince bağırsak nakli
30.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:46

20 aylık Umut Efe'ye, ince bağırsak nakliİZMİR Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, daha önce iki çocuklarını bağırsak yetmezliği nedeniyle kaybeden Selçuk- Demet Ceylan çiftinin aynı hastalıkla doğan 20 aylık bebekleri Umut Efe'ye ince bağırsak nakli yapıldı.

20 aylık Umut Efe'ye, ince bağırsak nakli

İZMİR Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, daha önce iki çocuklarını bağırsak yetmezliği nedeniyle kaybeden Selçuk- Demet Ceylan çiftinin aynı hastalıkla doğan 20 aylık bebekleri Umut Efe'ye ince bağırsak nakli yapıldı. 8 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Umut Efe'nin tedavisi sürüyor.

Bilecek'te yaşayan Selçuk- Demet Ceylan çiftinin biri 4 diğeri 2 yıl önce doğan çocukları, doğumsal bir hastalık olan bağırsak yetmezliği nedeniyle hayatlarını kaybetti. Çiftin 2018 yılında dünyaya gelen oğulları Umut Efe'de de ishal şikayetiyle götürüldüğü Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne aynı hastalık teşhisi edildi.

Umut Efe, Eskişehir'deki 7 aylık tedavinin ardından götürüldüğü İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 ay boyunca tedavi edildi. Bu süreçte nakil bekleyen Umut Efe'ye, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden 20 aylık bir bebeğin ince bağırsağının uygun olduğu belirlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen 8 saatlik ameliyatla ince bağırsak, Umut Efe'ye nakledildi. 4 gün solunum cihazında kalan bebeğin, tedavisi yoğun bakımda sürüyor

'BİRKAÇ KEZ ÖLÜM TEHLİKESİ ATLATTI'

Eskişehir'de yaklaşık 7 aylık tedavinin ardından ailenin İzmir'e geldiğini söyleyen ve ameliyat ekibinde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Maşallah Baran, Bizim öykümüz 14 ay önce başladı. Ailenin iki bebeğinin de benzer rahatsızlıktan dolayı kaybedildiğini biliyoruz. Günlük dışkılama miktarı 10 kilogram bir çocuk için 100 CC'dir. Bu hastalığa sahip çocuklarda ise bu miktarın yaklaşık 20 katını bulabiliyor. Bağırsaklar hiçbir şekilde besinleri ememediği için hastanın tamamen damardan beslenmesi gerekiyor. Damardan beslenmenin de yan etkileri ve enfeksiyon riskleri vardır. Biz bunların hepsini yaşadık. Kan gazında da 3-4 aydır ciddi sorunlar yaşadık. Bunun için çok yüksek dozlarda destek tedaviler alması gerekti. Bir kez yoğun bakımda yattı. 14 aylık süreçte birkaç kez ölüm tehlikesi atlattı diyebilirim dedi.

'HER ŞEY OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ'

Umut Efe'nin başlangıçta 6 kilo olduğunu söyleyen Prof. Dr. Baran, Nakile kadar kilo aldırdık. Nakle girdiğinde 10 kilogramdı. Bir yıldır kadavra listesinde bağış bekliyordu. Bir tarafta hastamızın organ ihtiyacı, bir tarafta koronavirüs pandemisinin getirdiği riskleri göze alarak daha fazla bekletilmesinin doğru olmayacağını düşündük. Başarılı bir nakil işlemi gerçekleştirdik. Bağış yapan aileye çok teşekkür ediyoruz. Solunum cihazından 4 gün önce ayrıldı ve bağırsaktan tüp yoluyla beslenmeye başladı. Bizim açımızdan her şey olması gerektiği gibi gidiyor. Bu haftayı yoğun bakımda geçirebiliriz diye düşünüyorum diye konuştu.

20 aylık Umut Efe'ye, ince bağırsak nakli

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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