20 Aralık Atatürk'ün Kırklareli'ne Gelişinin 91.yıldönümü Programı Yapıldı - Haberler
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20 Aralık Atatürk'ün Kırklareli'ne Gelişinin 91.yıldönümü Programı Yapıldı

20 Aralık Atatürk'ün Kırklareli'ne Gelişinin 91.yıldönümü Programı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ilimiz Kırklareli'ye gelişinin 91. yılı münasebetiyle, Belediye Başkanlığımız tarafından bir program düzenlendi.

KIRKLARELİ (Habermetre) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ilimiz Kırklareli'ye gelişinin 91. yılı münasebetiyle, Belediye Başkanlığımız tarafından bir program düzenlendi. Saat 14: 00'da Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan törene, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Belediye Başkan Vekilimiz Savaş Çekimez, çok sayıda protokol mensubu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Buradan kortej olarak Halk Eğitim Merkezi Salonu'na geçildi ve günün anlamına yönelik olarak hazırlanan program gerçekleştirildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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