20 Aralık 2020 Tv8 Yayın Akışı
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20 Aralık 2020 Tv8 Yayın Akışı

20.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 20.12.2020 06:46
20 Aralık 2020 Tv8 Yayın Akışı

20 Aralık 2020 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

00:15 Kırmızı Oda

02:30 Doya Doya Moda

03:00 Para Bende

04:30 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Masterchef Türkiye 2020

12:15 Kırmızı Oda

13:15 Doğduğun Ev Kaderindir

15:15 Kayhan

15:45 Kırmızı Oda

17:30 Masterchef Türkiye 2020

20:00 Masterchef Türkiye 2020

Kaynak: InterSinema.com

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