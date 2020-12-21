20 Aralık 2020 Haberleri
21.12.2020 01:15 | Son Güncelleme: 21.12.2020 01:20
20 Aralık 2020 Manşet Haberleri.
- Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı
- Ahmet Davutoğlu'ndan Çin aşısı açıklaması: Güvenle bakamıyorum
- Türkiye; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı
- Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılar mutasyona uğrayan yeni virüse karşı da etkili olacak
- Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti
- Park meselesi yüzünden tartışan baba, silahlı saldırgan tarafından kızının gözü önünde vuruldu
- Bakan Koca'dan vefat sayılarıyla ilgili iddialara sert tepki: Zihinleri bulandırmaya kimsenin hakkı yok
- Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- 4-0'lık galibiyete rağmen Sergen Yalçın isyanda: Oyundan atıldığımda başınız göğe mi erecek?
- Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir revizyon sinyalini verdi: Bazı isimlerle yollarımızı ayıracağız
- Manchester United, sahasında Leeds United'ı 6-2'yle geçti
- Aşıyı etkisiz hale getirilebilir mi? İşte koronavirüsün yeni mutasyonu hakkında bilinmesi gerekenler
- Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor
- Bursaspor, 3-0 geri düştüğü maçta İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı
- Beşiktaş, sahasında ağırladığı Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti
- Yalçın Koşukavak'ın oyuncularına gönderdiği notlar, Denizli-Alanya maçına damga vurdu
- Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı
- Polisin elini tutup ağlayarak yalvaran genç: Beni babamın mezarına götürün
- Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var
- 37 yaşındaki polis memuru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor
- Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü
- Kayseri'de yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu
- Tottenham'ı mağlup eden Leicester City, Premier Lig'de ikinciliğe yükseldi
- Polis memuru, yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
- Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 20 bin 316 yeni vaka tespit edildi
- Dünyaca ünlü yıldız Chloe Sims estetik yorumlarına isyan etti: Operasyon geçirmedim
- Tevfik Özlü'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili tedirgin eden sözler: Umarım kötü senaryo gerçekleşmez
- Acımız dinmiyor! Bir günde 8 sağlık çalışanı koronavirüse yenik düştü
- DSÖ, Avrupa ülkelerini daha hızlı yayılan koronavirüse karşı uyardı: Tedbirler iki katına çıkarılmalı
- Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek 6 hafta sonra galibiyetle tanıştı
- Balkona bağlanan köpek, ipe asılı halde ölü bulundu
- İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu
- Ava giden avcı, yere düşen tüfeğinin ateş alması sonucu vuruldu
- 15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu
- Rafael Leao, Serie A tarihinin en erken golünü attı
- Son Dakika! Bakan Koca'dan yoğun bakım servisindeki patlamaya ilişkin açıklama: İhmal iddiaları kabul edilemez
- Göztepe'de 3'ü futbolcu 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
- Silahını temizleyen genç komiser yardımcısı, başından ağır yaralandı