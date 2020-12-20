20 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı
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20 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı

20.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 20.12.2020 06:47
20 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı

20 Aralık 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Kefaret

02:15 Kefaret

03:00 Yasak Elma

04:15 Babam Sınıfta Kaldı

05:15 Babam Sınıfta Kaldı

06:00 İnadına Aşk

06:00 Şevkat Yerimdar

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

11:15 Kefaret

12:15 Kamera Arkası

13:00 Baraj

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Mucize Doktor

16:00 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

20:00 Kefaret

Kaynak: InterSinema.com

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