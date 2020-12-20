20 Aralık 2020 Eurosport Yayın Akışı
20 Aralık 2020 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:30 Haberler
01:35 Kayakla Atlama
02:25 Biatlon
03:00 Biatlon
03:30 Alp Disiplini
04:15 Alp Disiplini
05:00 Snooker
07:00 Kayakla Atlama
07:00 Kızak
08:00 Kayakla Atlama
08:00 Alp Disiplini
09:20 Kızak
09:30 Biatlon
10:20 Kızak
10:30 Alp Disiplini
11:30 Alp Disiplini
11:35 Kızak
12:20 Alp Disiplini
13:05 Nordic Combined
13:45 Alp Disiplini
13:55 Biatlon
14:45 Kayaklı Koşu
15:00 Biatlon
15:40 Kayaklı Koşu
16:55 Biatlon
17:05 Nordic Combined
17:35 Kayakla Atlama
19:45 Haberler
19:45 Kızak
19:50 Nordic Combined
20:20 Nordic Combined
20:50 Snooker
21:50 Haberler
21:55 Snooker
Kaynak: InterSinema.com