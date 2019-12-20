20 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı
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20 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

20 Aralık 2019 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

20.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 06:45
20 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Artı

02:00 Aktüel Futbol

04:30 Süper Lig Özetler

05:00 TFF 1. Lig Özetler

05:30 Spor Kitaplığı

05:35 Futbol Anadolu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Goller

09:25 TFF 1. Lig Goller

09:35 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

09:50 Efsanelerin İzinde

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Spor Manşet

12:25 Lig Raporu

13:00 Spor Bülteni

13:40 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

16:00 Lig Raporu

16:30 1. Lig Gündemi

17:25 Takvim Yaprakları

17:30 Spor Akşamı

18:30 Lig Raporu

19:00 Spor Merkezi

21:00 Spor Ana Haber

22:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com
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