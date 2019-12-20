20 Aralık 2019 Eurosport Yayın Akışı

20.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Haberler

00:05 Snowboard

01:00 Serbest Kayak

02:00 Tüm Sporlar

02:30 Snooker

03:30 Kayakla Atlama

05:00 Olimpiyat Oyunları

06:00 Olimpiyat Oyunları

07:00 Binicilik

08:00 Alp Disiplini

09:30 Biatlon

10:30 Kayakla Atlama

11:30 Kayakla Atlama

12:30 Alp Disiplini

13:00 Alp Disiplini

15:00 Biatlon

16:05 Biatlon

17:35 Alp Disiplini

18:45 Kayakla Atlama

19:55 Kayakla Atlama

21:15 Haberler

21:20 Biatlon

22:20 Alp Disiplini

23:15 Kayakla Atlama

Kaynak: InterSinema.com