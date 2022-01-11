20 araç sürücüsüne 29 bin TL ceza kesildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

20 araç sürücüsüne 29 bin TL ceza kesildi

20 araç sürücüsüne 29 bin TL ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce Akçakoca karayolunda Jandarma ve Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik yapılan denetimde 20 araç sürücüsüne 29 bin 350 TL cezai işlem uygulandı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce Akçakoca karayolunda Jandarma ve Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik yapılan denetimde 20 araç sürücüsüne 29 bin 350 TL cezai işlem uygulandı.

Akçakoca Jandarma Trafik Kısım Komutanlığı ve Bolu Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri ile D 655-01 Karayolu ile D655 Karayolunda yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik trafik denetimi yapıldı. 48 aracın kontrol edildiği denetimde kusurlu bulunan 20 araç sürücüsüne 29 bin 350 lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

20 araç sürücüsüne 29 bin TL ceza kesildi

Kolpaçino kumarhanesine bir baskın daha

Kolpaçino kumarhanesine bir baskın daha

 Sevgilisinden ayrılan genç, 13 aracın lastiklerini kesip adının baş harflerini kazıdı

Sevgilisinden ayrılan genç, 13 aracın lastiklerini kesip adının baş harflerini kazıdı

 Kayıp avcının cansız bedeni drone ile bulundu

Kayıp avcının cansız bedeni drone ile bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title