20 Ağustos Uluslararası Evsiz Hayvanlar Günü'nde Esenler'de yürekleri ısıtan iki olay yaşandı
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20 Ağustos Uluslararası Evsiz Hayvanlar Günü'nde Esenler'de yürekleri ısıtan iki olay yaşandı

20 Ağustos Uluslararası Evsiz Hayvanlar Günü'nde Esenler'de yürekleri ısıtan iki olay yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

20 Ağustos Uluslararası Evsiz Hayvanlar Günü'nde, Esenler yürekleri ısıtan iki olaya ev sahipliği yaptı.

20 Ağustos Uluslararası Evsiz Hayvanlar Günü'nde, Esenler yürekleri ısıtan iki olaya ev sahipliği yaptı. Esenler Belediyesi Veterinerlik yetkilileri araç motoruna sıkışan kediyi kurtarmak için seferber oldu. Suriyeli küçük Fatma ise yaralı bir kuşu kurtararak sahiplendi.

20 Ağustos Uluslararası Evsiz Hayvanlar Günü'nde, Esenler yürekleri ısıtan iki olaya ev sahipliği yaptı. Yaşanan ilk olayda Oruçreis Mahallesi 578 Sokak'tan gelen yardım talebi üzerine Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Şefliği yetkilileri harekete geçti. Adrese giden görevliler bir aracın motoruna sıkışmış kedi ile karşılaştı ve yaralı hayvana anestezi yaparak sakinleştirdi. Sıkışan kedi çıkarılamayınca bu kez itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etmeleri durumunda kedinin hayatına mal olabileceğini belirterek aracın servise götürülmesinin uygun olacağını söyledi. Bunun üzerine araç çekiciyle servise götürüldü. Serviste sıkıştığı yerden çıkarılan kediye ilk müdahaleyi Esenler Belediyesi Veteriner hekimleri yaptı. Kedi ilk müdahalenin ardından Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Şefliğine götürüldü ve burada ileri aşamalı müdahaleleri yapıldı.

Veteriner Hekim Bekir Demez, "Kedide ileri derecede doku kaybıyla beraber yaralanma vardı. Tahribat çok ileri derecedeydi. Doku kaybı olduğundan dolayı prognozu çok da iyi görünmüyordu. Gereken her türlü müdahaleyi yaptık. Yara dikişini elimizden geldiğince kapatmaya çalıştık. Kedimizin tedavi süreci devam ediyor" dedi.

Esenler'de yürekleri ısıtan diğer olay ise Suriyeli bir kız çocuğunun yaralı bir kuşu kurtarması ve sahiplenmesi oldu. Menderes Mahallesi 371. Sokak'ta oturan 10 yaşındaki Suriyeli Fatma Hüseyin, yaralı bulduğu kuşu önce bir karton kutuya alarak yem ve su verdi. Kuşun uçamadığını ve yarasının ciddi olduğunu fark eden mahalleli durumu Esenler Belediyesi veterinerlerine bildirdi. Veteriner ekibi kuşu alarak tedavisini yaptı. Kuşun tedavinin tamamlanmasının ardından uçacak duruma gelince doğaya bırakılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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20 Ağustos Uluslararası Evsiz Hayvanlar Günü'nde Esenler'de yürekleri ısıtan iki olay yaşandı - Haberler
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