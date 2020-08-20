20 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi
TFF'DE SPONSORLUK ANLAŞMASI11.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile BtcTurk arasında Kadın ve Erkek A Milli Takımlarını kapsayan sponsorluk anlaşması imzalanacak.
20.08.2020 09:26 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:40
TFF'DE SPONSORLUK ANLAŞMASI
11.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile BtcTurk arasında Kadın ve Erkek A Milli Takımlarını kapsayan sponsorluk anlaşması imzalanacak.
BEŞİKTAŞSiyah beyazlı takım günü izinli geçirecek.15.00 'Bırakmam Seni' destek kampanyası çerçevesinde yeni bir projenin imza töreni gerçekleştirilecek. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve 2'nci Başkan Adnan Dalgakıran ile futbolcular Oğuzhan Özyakup ve Bernard Mensah da katılacak.
FENERBAHÇESarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam edecek.14.00 Yeni transferlerden Mert Hakan Yandaş basın toplantısı düzenleyecek.
GALATASARAY17.00 Sarı kırmızılılarda yeni sezon hazırlıkları sürecek.
TRABZONSPORBordo mavililer sabah çeşitli testlerden ve sağlık kontrolünden geçecek, akşam da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
UEFA AVRUPA LİGİ ÖN ELEME18.30 St Joseph's - B3620.00 NSİ - Barry Town20.30 FC St. Coloma - IskraIskra21.00 Glentoran - HB21.30 Coleraine - La Fiorita
22.00 Tre Penne - Gjilani
Kaynak: DHA