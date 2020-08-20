20 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi TFF'DE SPONSORLUK ANLAŞMASI11.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile BtcTurk arasında Kadın ve Erkek A Milli Takımlarını kapsayan sponsorluk anlaşması imzalanacak.

TFF'DE SPONSORLUK ANLAŞMASI

11.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile BtcTurk arasında Kadın ve Erkek A Milli Takımlarını kapsayan sponsorluk anlaşması imzalanacak.

BEŞİKTAŞ

Siyah beyazlı takım günü izinli geçirecek.15.00 'Bırakmam Seni' destek kampanyası çerçevesinde yeni bir projenin imza töreni gerçekleştirilecek. Toplantıya Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve 2'nci Başkan Adnan Dalgakıran ile futbolcular Oğuzhan Özyakup ve Bernard Mensah da katılacak.

FENERBAHÇESarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam edecek.14.00 Yeni transferlerden Mert Hakan Yandaş basın toplantısı düzenleyecek.

GALATASARAY17.00 Sarı kırmızılılarda yeni sezon hazırlıkları sürecek.

TRABZONSPORBordo mavililer sabah çeşitli testlerden ve sağlık kontrolünden geçecek, akşam da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

UEFA AVRUPA LİGİ ÖN ELEME18.30 St Joseph's - B3620.00 NSİ - Barry Town20.30 FC St. Coloma - IskraIskra21.00 Glentoran - HB21.30 Coleraine - La Fiorita

22.00 Tre Penne - Gjilani

Kaynak: DHA