20 Ağustos Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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20 Ağustos Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

20 Ağustos Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Haberler.com - Haberler | Gündem

20 Ağustos 2021 Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 20 Ağustos Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 20 Ağustos yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 20 Ağustos Cuma TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

20 AĞUSTOS CUMA TELEVİZYONDA NELER VAR? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:30 Paylaş Benimle

15:15 Paylaş Benimle

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Paylaş Benimle

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

20:00 Aşk Mantık İntikam

00:00 Davaro

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Korkusuz Korkak

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Kardeşim Benim 2

16:20 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

00:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:15 Baht Oyunu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

23:15 Operasyon 41

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:45 Ada Masalı

16:45 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Bir Baba Hindu

22:15 Bir Baba Hindu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:55 Tövbeler Olsun

07:50 Kalk Gidelim

11:35 Dünya Hali (Altyazılı)

12:55 Benim Adım Melek

16:05 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Kung Fu Panda 3" (Altyazılı)

21:50 Yabancı Sinema "Müttefik" (Altyazılı)

00:25 Seksenler (Altyazılı)

02:55 Benim Adım Melek

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20 Ağustos Cuma TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? - Haberler
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