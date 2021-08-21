20 Ağustos 2021 Haberleri
20 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Nice'in hocası Christophe Galtier açık açık dile getirdi! Burak Yılmaz'ı takımında görmek istiyor
- Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan çarpıcı tepki: Belhanda ve Balotelli'den memnun değilim
- Okullarda yüz yüze eğitim dönemi! MEB tedbirleri madde madde sıraladı
- Taliban Sözcüsü, kendilerini tanıyacağını açıklayan Çin'e övgüler dizdi
- Mario Balotelli'nin teknik direktör Hikmet Karaman'ı sakinleştirmesi olay oldu: Paralel evrende Süper Lig
- Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı
- Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı
- A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi
- Ali Akman, NEC Nijmegen'le çıktığı ilk maçta şov yaptı! Harika golüne övgü yağıyor
- Trabzon Havalimanı'nda geçen yıl bakıma giren pist çatladı, tüm uçuşlar iptal
- Doğan Alemdar'ın Rennes'e imza atmasını Volkan Demirel değerlendirdi: Transfere şaşırmadım
- Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi zorunluluğu genelgesi! 6 Eylül'den itibaren başlıyor
- Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında
- Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı
- Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile telefonda görüştü: Göç konusundaki iş birliği, karşılıklı çıkarlara dayalı ilerletilmeli
- Adana Demirspor'un eski futbolcusu Anderson, kara para aklamakla suçlanıyor! Ülkesine adım attığı an tutuklanacak
- Falcao son kararını verdi! Kolombiyalı golcü sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalacak
- Adli Yardım Başvuru Formu e-Devlet'ten erişime açıldı
- Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 204 kişi vefat etti, 19 bin 918 yeni vaka tespit edildi
- Fenerbahçe'nin Helsinki'yle oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can ve Novak en az iki hafta sahalardan uzak kalacak
- İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
- NATO, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Genel Sekreter Stoltenberg açık kapı bıraktı
- Azra Gülendam Haytaoğlu ve Gülistan Doku'nun ablalarından duygusal mesajlaşma
- 19 yaşındaki genç misafirliğe gittiği evde av tüfeğiyle yaşamına son verdi
- Beşiktaşlı Adem Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti
- Kardeşini kaybeden Alişan yeğenleriyle fotoğrafını paylaştı: Gerisi boş, dünya boş
- Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kamerada
- Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
- Uçaktan düşen Afganların görüntülerini dünyaya servis eden gazeteci o anları anlattı
- Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yangın yerine döndü! Taraftarın TFF'ye tepkisi çok büyük
- İngiltere: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz
- Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç İngiltere'de onaylandı
- Balıkesir'de feci kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
- Annesinden ayrı düşen Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
- Randers maçında sakatlanan kaptan Arda Turan, 1 ay sahalardan uzak kalacak
- İbrahim Büyükak oğlunun yüzünü gösterdi, yorum üstüne yorum geldi: Aynı annesi
- Şeyma Subaşı'nın sevgilisi sessizliğini bozdu! İlk paylaşımında birlikte pozlarını paylaştı
- İklim değişikliklerinden dünyada 1 milyar çocuk etkilenecek
- Felç kalan Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş
- İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi
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