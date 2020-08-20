20 Ağustos 2020 Tv8 Yayın Akışı
20 Ağustos 2020 Perşembe günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
20.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 20.08.2020 07:10
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Apartmanlar Yarışıyor
01:25 Doya Doya Moda
02:30 Doya Doya Moda
03:05 Apartmanlar Yarışıyor
03:20 Doya Doya Moda
04:30 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
06:00 Bilginiz Olsun
07:00 Oynat Bakalım
09:00 Masterchef Türkiye 2020
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Apartmanlar Yarışıyor
20:00 Masterchef Türkiye 2020
Kaynak: InterSinema.com