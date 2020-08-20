20 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı
20 Ağustos 2020 Perşembe günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
20.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 20.08.2020 07:20
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:45 Kayıp Şehir
02:20 Kanıt
03:30 Çocuklar Duymasın
06:00 Bodrum Masalı
08:15 Çocuklar Duymasın
11:00 Çalıkuşu
13:45 Adını Feriha Koydum
16:00 Yaprak Dökümü
20:00 Arka Sokaklar
23:00 Kanıt
Kaynak: InterSinema.com