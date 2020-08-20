20 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
20 Ağustos 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet
00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
01:30 Transfer
02:30 Emre Belözoğlu Hikaye
02:30 Gol Kralı Alexander Sorloth
02:45 Maç Saati
04:00 beIN Manşet
04:30 Transfer
05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
05:45 Z Raporu
06:30 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet
06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
07:00 Gol Kralı Alexander Sorloth
07:00 Emre Belözoğlu Hikaye
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:30 Maç Saati
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:15 M. Başakşehir Top 10 Gol
10:15 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
11:00 Transfer
12:00 Maç Saati
13:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
13:30 Gol Kralı Alexander Sorloth
13:30 Şampiyonluğun Mimarları
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:00 Transfer
14:00 Futbolun Şehirleri
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:30 Taraftar
15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
15:00 Gamer
15:00 Transfer
15:30 Maç Saati
15:45 M. Başakşehir Top 10 Gol
16:00 Maç Saati
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:30 Süper Lig Haftanın Golleri
17:45 Gol Kralı Alexander Sorloth
17:45 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi
18:00 Transfer
18:00 beIN Manşet
19:00 Kolaysa Anlat
19:00 Transfer
20:00 Avrupa Özel
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
20:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
21:00 beIN Manşet
21:00 Kolaysa Anlat
21:50 Lyon - Bayern
22:00 Maç Saati
22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00 Lyon - Bayern
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
Kaynak: InterSinema.com