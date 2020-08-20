20 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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20 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

20 Ağustos 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

20 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
20.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 20.08.2020 06:46

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet

00:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

01:30 Transfer

02:30 Emre Belözoğlu Hikaye

02:30 Gol Kralı Alexander Sorloth

02:45 Maç Saati

04:00 beIN Manşet

04:30 Transfer

05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

05:45 Z Raporu

06:30 UEFA Avrupa Ligi Geniş Özet

06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

07:00 Gol Kralı Alexander Sorloth

07:00 Emre Belözoğlu Hikaye

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:30 Maç Saati

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:15 M. Başakşehir Top 10 Gol

10:15 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

11:00 Transfer

12:00 Maç Saati

13:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

13:30 Gol Kralı Alexander Sorloth

13:30 Şampiyonluğun Mimarları

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:00 Transfer

14:00 Futbolun Şehirleri

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:30 Taraftar

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:00 Gamer

15:00 Transfer

15:30 Maç Saati

15:45 M. Başakşehir Top 10 Gol

16:00 Maç Saati

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:30 Süper Lig Haftanın Golleri

17:45 Gol Kralı Alexander Sorloth

17:45 M. Başakşehir'in Şampiyonluk Hikayesi

18:00 Transfer

18:00 beIN Manşet

19:00 Kolaysa Anlat

19:00 Transfer

20:00 Avrupa Özel

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü

21:00 beIN Manşet

21:00 Kolaysa Anlat

21:50 Lyon - Bayern

22:00 Maç Saati

22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 Lyon - Bayern

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

Kaynak: InterSinema.com

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