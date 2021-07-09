AFYONKARAHİSAR - "20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - "20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" başladı

Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkademin yaptığı "20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" başladı.

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkademin yaptığı "20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" başladı.

NG Afyon Termal oteldeki festivalin açılış konserinde, Natalie Toperczerova (Keman) ve Pavol Prazenica (Piano) ikilisi sahne aldı.

Başkadem, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, yüz yüze konser yapmanın çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Festivalin Afyonkarahisar turizmi için önemli bir başlangıç oluşturduğunu dile getiren Başkadem, şöyle konuştu:

"Seyirci çoğunluğundan daha çok yüz yüze yapabilmek önemliydi. Bir araya gelmemiz çok önemliydi. Desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Afyonkarahisar Valiliğimize, Belediye Başkanlığımıza, Ticaret ve Sanayi Odamız ile ev sahipliğimizi yapan Nafi Güral'a teşekkür ediyorum."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Genel Sanat Yönetmenliklerini yaptığı Hüseyin Başkadem'in "21. Afyonkarahisar Caz Festivali" ile "20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali"nin kentin kültürel alanda ön plana çıkmasında katkı sağladığını ifade etti.

Festival, 14 Temmuz'da sona erecek.

AFYONKARAHİSAR - '20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali' başladı
AFYONKARAHİSAR - '20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali' başladı
AFYONKARAHİSAR - '20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali' başladı
AFYONKARAHİSAR - '20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali' başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Müge Anlı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AFYONKARAHİSAR - "20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 23:37:07. #1.16#

title