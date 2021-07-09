AFYONKARAHİSAR - "20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" başladı

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkademin yaptığı "20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" başladı.

Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkademin yaptığı "20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" başladı.

NG Afyon Termal oteldeki festivalin açılış konserinde, Natalie Toperczerova (Keman) ve Pavol Prazenica (Piano) ikilisi sahne aldı.

Başkadem, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, yüz yüze konser yapmanın çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Festivalin Afyonkarahisar turizmi için önemli bir başlangıç oluşturduğunu dile getiren Başkadem, şöyle konuştu:

"Seyirci çoğunluğundan daha çok yüz yüze yapabilmek önemliydi. Bir araya gelmemiz çok önemliydi. Desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Afyonkarahisar Valiliğimize, Belediye Başkanlığımıza, Ticaret ve Sanayi Odamız ile ev sahipliğimizi yapan Nafi Güral'a teşekkür ediyorum."

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Genel Sanat Yönetmenliklerini yaptığı Hüseyin Başkadem'in "21. Afyonkarahisar Caz Festivali" ile "20. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali"nin kentin kültürel alanda ön plana çıkmasında katkı sağladığını ifade etti.

Festival, 14 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer