20 adet kazla başladı hedefi üç yılda 50 bin kaz

Sivas'ta geçtiğimiz yıl 20 kazla üretime başlayan Süleyman Nazlım isimli üretici 3 yılın sonunda 50 bin adet kaza ulaşmayı hedefliyor.



SİVAS - Sivas'ta geçtiğimiz yıl 20 kazla üretime başlayan Süleyman Nazlım isimli üretici 3 yılın sonunda 50 bin adet kaz yetiştirmeyi hedefliyor.

Büyük baş hayvancılığın yaygın olduğu Sivas'ta Süleyman Nazlım isimli üretici, kaz yetiştirmeyi kafasına koyarak bir yılda 20 kazla başladığı kaz yetiştiriciliğinde 600'e yakın kazı ölmesine rağmen vazgeçmeyerek 100 kazı beslemeyi başardı. İlk yıl yaşadığı aksiliklerle tecrübe kazandığını belirten Nazlım 3. Yılın sonunda 50 bin adet kaza ulaşmayı hedefliyor.

Kazları tikli yedi

Nazlım, 20 kaz 8 ördek ile başladığı kanatlı yetiştiriciliğinde, aksilikler yaşadığını ancak acemiliği üzerinden atarak ustalaştığını belirtip, "Bir yıl önce 20 kaz ve 8 ördek ile üretime başladım. Şuan 200 tane ördek ve 100 tane kaz var. 600'e yakın kaz ve ördek öldü. Çoğunu tilkiye kaptırdık. Zayiatımız büyük olsa da vazgeçmedik. Bu sene acemilikti seneye ustalık olacak . Seneye nasip olursa sayılarını 40-50 kat arttıracağız. 30-40 bin kapasitede kaz, buna yakın sayıda da ördek yetiştirmeyi düşünüyorum. Bunların yumurtlama sezonu 2. ayda başlayıp 7. aya kadar devam ediyor. Bu hayvanlar 7-8 ayda bu hale geliyorlar. Hedefim 10 bin damızlık 50 bin üretim. Bu da normalde 34 ay da oluyor böyle. 1 seneye yayılmıyor." dedi.

Tüyü etinden pahalı.

Nazlım, kaz etinin bir çok etten daha lezzetli ve pahalı olduğunu, kaz tüyünün ise kaz etine oranda daha pahalı olduğunu söyledi. Nazlım, "Kazın tüyünün daha pahalı olduğunu duyuyorum. Bu konu hakkında pek bilgim yok. Ben tüy satmıyorum. Lezzet tarafından çok lezzetli. Yiyen bilir. Zaten onun için bu kadar pahalı. Tabi 1 kilo kuzu etinin karkas fiyatı 15-20 lira ama kazın ki 30-40 lira. Ördek ona göre biraz daha ucuz."dedi.

Keçi gibi besleniyorlar

Nazlım, kaz üretiminde beslemenin kolay olduğunun altını çizerek,"Bunlar doğada ne bulurlarsa yerler. Ama tabi yumurtlama döneminde yemlerine dikkat ediyoruz. En çok sevdikleri şey sudur. Yemez içmezler akşama kadar su da oynarlar. Tavuklara göre kıyaslanması mümkün değil. Bunların bakımı daha kolay. Maliyeti daha ucuz. Bunlara 12 ayın sadece 1 yada 2 ayında yem verebilirsin. Diğer 9 ayını rahatlıkla doğada yayılarak beslenerek hayatlarını devam ettirirler." Şeklinde konuştu.