20 ADET H PLAKALI ÖZEL HALK OTOBÜSÜ HATTI KİRALAMA İHALESİ DUYURUSU
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20 ADET H PLAKALI ÖZEL HALK OTOBÜSÜ HATTI KİRALAMA İHALESİ DUYURUSU

20 ADET H PLAKALI ÖZEL HALK OTOBÜSÜ HATTI KİRALAMA İHALESİ DUYURUSU
Habermetre - Haberler | Toplum

Van ili şehir merkezinde Van Büyükşehir Belediyesi adına toplu taşıma hizmeti verecek mevcut hatlarda/güzergahlarda ve yeni belirlenecek hatlarda/güzergahlarda 20 adet H plakalı otobüs ruhsatlı araç hattı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesinin (p) bendi ve 5216 Sayılı...

Van ili şehir merkezinde Van Büyükşehir Belediyesi adına toplu taşıma hizmeti verecek mevcut hatlarda/güzergahlarda ve yeni belirlenecek hatlarda/güzergahlarda 20 adet H plakalı otobüs ruhsatlı araç hattı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesinin (p) bendi ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesi (f) bendi gereği hat kiraya verme yöntemi ile 10 yıllığına, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile mevcut hatlarda/güzergahlarda ve yeni belirlenecek hatlarda/güzergahlarda en az 17 oturan, 3 ayakta, 1 engelli, 1 sürücü koltuk kapasiteli, engelli yolcu taşınmasına uygun, otobüs ruhsatlı araç hattı ihalesi yapılacaktır.

İHALE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Habermetre

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