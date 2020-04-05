20-65 yaş arasına ücretsiz maske dağıtılacak
İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 'https://maske.epttavm.com' adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 maske teslim edilecek" açıklamasında bulundu.
05.04.2020 21:25 | Son Güncelleme: 05.04.2020 21:25
İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 'https://maske.epttavm.com' adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 maske teslim edilecek" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com