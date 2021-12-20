20.12.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 20. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Enek Mahallesi Enek, Enek/8, Enek/19, Enek/04, Enek/18, Enek/20, Enek/21 ve Enek/14 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Akçaova Mahallesi, Bahçelievler, İlkevler, Esentepe, Yeşilyurt, Bahçelievler/2, Bahçelievler/3, Bahçelievler/12, Bahçelievler/1, Yeşilyurt/2, Yeşilyurt/1 ve Bahçelievler/9 Sokak, Hasanlı Mahallesi, Hasanlı ve Sadullah Gali Çiftliği 2 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Maşuklu Mahallesi, Duygu, Asma, Kaplan, Çiçek, Atatürk, Zafer, İnönü, Antakya-Reyhanlı Yolu, Nergiz, Sümbül, Yayla, Antakya-Reyhanlı/20 ve Sümbül/1 Sokak, Narlıca Mahallesi, 418, 1601, Gündüz, 18, 503, 320, 517, 410 ve Cumhuriyet Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik, Avcılarsuyu ve Haymaseki Mahallesine 10: 00-17: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Sahil, Sahil Lagos Sitesi, Sahil (İnce Kum), Sahil Zümrüt Sitesi, Gökkuşağı 2. Sitesi, Sahil (Orontes Sitesi), Sahil (Beyaz Yunus) Sitesi, Sahil (Mercan Köy Sitesi) ve Gökkuşağı (Yıldız Sitesi) Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi 776, 774, 773, 771, 779 ve 786/1 Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Nergizlik Mahallesine 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Fatih Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Sokak ve Müftüler Mahallesine 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Dursunlu Mahallesi, 145, 1809, Dursuniye, Cennet, Dursunlu (Dursunlu), Erenler, Saha, Çeşmeler, Şehit Hasan Helvacı 1, Şehit Zeyno Güzelkokar 1, 1934, 1981, 2014, 2018, 1949, 1951, 1996, 1986, 1913, 1985, 1987, 1. Yamaç, 1823, 20, 1855, 1806, 1847, 35, 1851, 1853, 1820, 2044, 1993, 1947, 1979, 1941, 2020, 1839, 28, 1962, 1917, 1907, 2. (Dursunlu), 2041, 2032, 1916, 2023, 2042, 1975, 1872, 1873, 32, 38, 1904, 2000, Sporcular, 1936, 2003, 1900, Dursunlu, 1999. 1931, 1932, 1935, 1940, 1946, 1984, 1948, 1966, 1967, 1968, 1969, 1997, 2007. ve 2063. Sokak, Harbiye Mahallesi, Dursunlu ve Medya Sokağa 14: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Değirmenyolu Mahallesi, Çınar, Çiğdem, Özgür, Değirmen, Akbaht, Avcılar, Eğitim, Ova, Atatürk, Çiftlik, Hürriyet, 6802, 6809, 6814, 6816, Değirmenyolu, Çiftlik 2, Eğitim 1, Atatürk 9 ve 5210/1. Sokak, Samankaya Mahallesi, Samankaya, 5202, 5201, 5204, 5205, 5206, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5216, 5221, Samankaya, Yeşilyurt, 5220, 5224. ve 5210/1. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Çatköy Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Aşağıkarafakılı Mahallesi Aşağıkarafakılı, Aşağıkarafakılı25, Aşağıkarafakılı13, Aşağıkarafakılı1, Aşağıkarafakılı10, Aşağıkarafakılı9 ve Aşağıkarafakılı29 Sokak, Bintaş Mahallesi Bintaş, Bintaş 7, Bintaş 8, Bintaş 10, Bintaş 5, Bintaş 4 ve Bintaş 2 Sokak, Çınarbaşı Mahallesi Çınarbaşı, Çınarbaşı/5, Çınarbaşı/10, Çınarbaşı/15, Çınarbaşı/8, Çınarbaşı/11 ve Çınarbaşı/17 Sokak, Koruhüyük Mahallesi Koruhüyük, Koruhüyük/1 ve Koruhüyük/5 Sokak, Sapanözü Mahallesi, Sapanözü, Çakalbükü Mezrası, Sapanözü/5, Sapanözü/4, Sapanözü/6, Sapanözü/8, Sapanözü/7 ve Sapanözü/3 Sokak, Haydarlar Mahallesi Mehmetbey, Karahasan, Güdükali Mezrası, Haydarlar, Güdükali Mezrası/1, Haydarlar/2 ve Güdükali Mezrası/2 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Fatih Mahallesi Çiftlik Sokak, Alaybeyli Mahallesi, Bahçelievler, Ziyaret, Alaybeyli ve Telbizek/3 Sokağa 9: 00-14: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Alakuzu Mahallesi, Merkez, Bağlar, Tıkırığlu, 6161, 6162, 6153, 6154, 6157, 6158, 6159, 6160, 6163, 6164, 6165, 6166, 6170, 6171, 6172, 6174, 6175, 6176, Merkezalkuzu, Sokak, Cilvegözü Mahallesi, İbrahimpaşa, Merkez, Tanpon Bölge, 4352, 4353, 4354, 4356, 4358, 4359, 3019, Sokak, Çakıryiğit Mahallesi, Gültepe 1, Yıldız, Gündüz, Vatan, Gültepe 2, 3010, 3013, 3014, 3015, 3018, Sokak, Fevzipaşa Mahallesi, Şehit Adnan Göçer, Şehit Adnan Göçer (Yukarı), 4210, Sokak, Harran Mahallesi, 7, 8, Güverada, Tahafuzhane, 1, 2, 4, 5. 3, 6, E-5 Karayolu/Harran, Ertuğrulgazi, 3201, 3202, 3204, 3205, 3206, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3220, 3222, 3229, 3216, Harran Mah/6, Harran Mah/7, 44199, Harran Mah/3, Harran Mah/5, Harran Mah/4, Harran Mah/1, Harran Mah/2, Harran Mah/8, Sokak, Kuşaklı Mahallesi ve Merkez Sokak, Oğulpınar Mahallesi, Merkez, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4061, 4062, 4065, 4068, 4069, 4064./1, Merkez/2 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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