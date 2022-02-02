2 zabıtayı bıçakla yaralayan işportacı, tutuklandı - Haberler
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2 zabıtayı bıçakla yaralayan işportacı, tutuklandı

Demirören Haber Ajansı, Burak Emek - Güncel
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2 zabıtayı bıçakla yaralayan işportacı, tutuklandı

DİYARBAKIR'da kaldırımı kapatarak işgal eden ve kendisini uyaran 2 zabıtayı bıçakla yaralayan Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIR'da kaldırımı kapatarak işgal eden ve kendisini uyaran 2 zabıtayı bıçakla yaralayan Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde meydana geldi. Zabıta ekipleri, işportacılık yapanların kaldırımı kapatarak yayaların geçişini engellediği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Araçtan inip uyarıda bulunan zabıtalar, Ş.S. isimli işportacının bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda 2 zabıta yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zabıtalar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Ş.S. gözaltına alındı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Ş.S., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


2 zabıtayı bıçakla yaralayan işportacı, tutuklandı

2 zabıtayı bıçakla yaralayan işportacı, tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenişehir, Zabıta, İşgal, Güncel, Haber

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