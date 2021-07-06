2.Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali hazırlıkları tamamlandı
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2.Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali hazırlıkları tamamlandı

2.Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali hazırlıkları tamamlandı
Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel

Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Derneği (YUMÇEV) tarafından düzenlenecek olan 2.Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı.

Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Derneği (YUMÇEV) tarafından düzenlenecek olan 2.Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı.

YUMÇEV ve Festival Yürütme Komitesi Başkanı Volkan Tarık Çay, AA muhabirine 9-11 Temmuz'da yapılacak etkinliğin ilçe turizmine katkı sunacağını söyledi.

Festival boyunca sosyal mesafe kurallarına uyulacağını vurgulayan Çay, "Festivalin neşe içerisinde geçeceğini umuyoruz. Cuma günü Kenan Güveloğlu parkında başlayacak festivalde halk oyunları ekipleri gösteriler sunacak, yerel sanatçılar konserler verecek. Yüzme, uçurtma sörfü gibi çeşitli yarışmaların yapılacağı festivalin son gününde ise Yumurtalık Lagünü Milli Parkı'nda gezi düzenlenecek."dedi

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak

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