2.Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali hazırlıkları tamamlandı

Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Derneği (YUMÇEV) tarafından düzenlenecek olan 2.Yumurtalık Kültür Sanat ve Turizm Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı.