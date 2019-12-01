2 Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüs devrildi
Yozgat'ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Yozgat'ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 2. Lig'de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan Ercan Akman yönetimindeki 52 RF 559 plakalı minibüs, Çekerek ilçesi Çandır köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.
Kazada sporculardan Sinem Aksu (12) ve Göksu Akyel (17) olay yerinde hayatını kaybederken 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, Çekerek ve Sorgun'daki hastanelere kaldırıldı.
Çekerek Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler Ordu'dan gelen ailelerine teslim edildi.
Ordu Gençlerbirliği sporcularının, Yozgat'ta yapacakları maç için yola çıktıkları öğrenildi.