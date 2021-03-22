2 yıllık eşini bıçakla ağır yaralayan kadın: Ailevi nedenlerden kavga ettik
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2 yıllık eşini bıçakla ağır yaralayan kadın: Ailevi nedenlerden kavga ettik

22.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:30
2 yıllık eşini bıçakla ağır yaralayan kadın: Ailevi nedenlerden kavga ettik

AKSARAY'da, 2 yıldır evli olduğu Leyla K. (23) tarafından göğsünden ve kolundan bıçaklanan Medine K.'nin (24) yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

AKSARAY'da, 2 yıldır evli olduğu Leyla K. (23) tarafından göğsünden ve kolundan bıçaklanan Medine K.'nin (24) yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Olay sonrası gözaltına alınan 1 çocuk annesi Leyla K.'nin, ilk ifadesinde, ailevi nedenlerden dolayı kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.  

Olay, dün saat 12.30 sıralarında, merkeze bağlı Susadı köyündeki tek katlı evde meydana geldi. 2 yıl önce evlenen ve 5 aylık bebekleri olan Leyla K. ile Medine K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Leyla K., eşini göğsünden ve kolundan bıçakladı. Evden kaçmaya çalışan Leyla K., kendisini gören ve ne olduğunu soran komşularına ise eşini bıçakladığını söyledi. Bunun üzerine eve gelen komşuları, Medine K.'yi kanlar içinde yatarken buldu. Medine K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan ve 4 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alınan Medine K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan Leyla K.'nin ise emniyetteki ilk ifadesinde, ailevi nedenlerden dolayı kavga ettikleri eşi Medine K.'yi göğsünden ve kolundan bıçakladığını söylediği öğrenildi.


2 yıllık eşini bıçakla ağır yaralayan kadın: Ailevi nedenlerden kavga ettik
2 yıllık eşini bıçakla ağır yaralayan kadın: Ailevi nedenlerden kavga ettik
2 yıllık eşini bıçakla ağır yaralayan kadın: Ailevi nedenlerden kavga ettik
2 yıllık eşini bıçakla ağır yaralayan kadın: Ailevi nedenlerden kavga ettik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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