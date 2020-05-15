2 yıldır kayıp leylek, Bursa'da ortaya çıktı
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2 yıldır kayıp leylek, Bursa'da ortaya çıktı

BURSA'da doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, görüntülediği leyleklerden birinin, ayağındaki halkadan 2 yıl önce yavruyken Polonya'nın başkenti Varşova'da halkalandığını ancak o günden bu yana kayıp olduğunu belirledi.

2 yıldır kayıp leylek, Bursa'da ortaya çıktı
15.05.2020 10:39 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:39

BURSA'da doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, görüntülediği leyleklerden birinin, ayağındaki halkadan 2 yıl önce yavruyken Polonya'nın başkenti Varşova'da halkalandığını ancak o günden bu yana kayıp olduğunu belirledi. Halkalandığı günden bu yana haber alınamayan leyleğin, ilk kaydı Karacabey'de oldu.

Doğa fotoğrafçısı olan ve Yaren leylek ile Adem amcanın yıllardır süregelen buluşmalarını görüntüleyen Alper Tüydeş, bir süre önce Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç köyüne giderek, tarladaki leylekleri görüntülemeye başladı. Bu sırada bir leyleğin ayağında halka olduğunu fark etti. Tüydeş, fotoğraflarını çektiği leyleğin, halkadaki rakamlardan yavruyken Polonya'nın başkenti Varşova'nın doğusunda bulunan Stok Ruski köyünde halkalandığını ancak daha sonra kaybolduğunu belirledi. Leyleğin ilk kaydı, Karacabey oldu.

'HALKALANDIĞI GÜNDEN BERİ HABER ALINAMAMIŞ'

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Alper Tüydeş, "Leyleği, kalkıp sevmeye kalksam kaçmayacak durumdaydı. Halka küçük olduğundan okunması normalde imkansızdır ama bu leylek halkanın okunmasına müsaade etti. T3069 kodlu leylek, 20.06.2018'de Polonya'nın başkenti Varşova'nn doğusunda Stok Ruski köyünde yavruyken halkalanmış. Halkalandığı tarihten itibaren 2 yıl geçmesine rağmen bir daha kendisinden haber alınmamış. Böylece ilk kayıt Bursa Karacabey'e, Slovenya, Alman ve Polonyalı leyleklerin olduğu bir grup içinden gelmiş oldu. Henüz bizim tabirimizle 'aylak leylek'. 2 yıl sonra bu yolculuğunu üremek için gerçekleştirecek. Şimdi kendini fazla zorlamadan gittiği yerlerde karnını doyurup, hayat antrenmanı yapıyor. İki yıl sonra tüm bu tecrübelerini yavrularını büyütmek için kullanacak" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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