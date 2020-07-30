2 yıldır karanlıkta yaşıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2 yıldır karanlıkta yaşıyorlar

2 yıldır karanlıkta yaşıyorlar Adana'nın Feke ilçesinde yaşlı bir çift, 2 yıl önce taşındıkları evlerinde elektriksiz yaşıyor Yardım isteyen yaşlı çiftin evine elektrik bağlanması için kaymakam devreye girdi Adana'nın Feke ilçesinde yaşlı bir çift, 2 yıl önce taşındıkları evlerinde...

2 yıldır karanlıkta yaşıyorlar
30.07.2020 16:54 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:00

2 yıldır karanlıkta yaşıyorlar

Adana'nın Feke ilçesinde yaşlı bir çift, 2 yıl önce taşındıkları evlerinde elektriksiz yaşıyor

Yardım isteyen yaşlı çiftin evine elektrik bağlanması için kaymakam devreye girdi

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde yaşlı bir çift, 2 yıl önce taşındıkları evlerinde elektriksiz yaşıyor. Hiçbir elektronik eşya kullanmayan çiftin evine elektrik bağlanması için kaymakam devreye girdi.

Gedikli Mahallesi Suaçlatı mevkiinde oturan 70 yaşındaki Hakkı Önen ve 60 yaşındaki eşi Bahriye Önen, 2018 yılından bu yana elektriksiz yaşıyor. Tapu kadastroda evlerinin bulunduğu yerde yol görünmediği için elektrik bağlanamadığını belirten Hakkı Önen, evlerinin önünde bulunan sokak lambası olduğunu ama evlerinde elektrik olmadığını söyleyerek zor günler geçirdiklerini kaydetti. Banyosu da olmayan kerpiç evde 2 yıldır karanlıkta yaşayan Önen çiftinin tek hayali ışığa kavuşmak. Ormanlık bölgede bulunan köylerinde gece yılan ve akrep gibi birçok zehirli canlı yüzünden korktuklarını söyleyen Önen çifti, yardım bekliyor.

Evin içi vicdanları sızlatıyor

Köy sakinlerinin ve yakınlarının desteği ile evlerinin önüne yol açıldığını belirten Hakkı Önen, "Mersin'de işimin bozulması nedeniyle 2 yıldır burada yaşıyorum. Elektrik tesisatını döşettik ama elektrik yok. Bu sıcaklarda soğuk su içemiyorsunuz. Dolap yok, karanlıkta yaşıyoruz. Gece yılan akrep oluyor. Komşular ve kardeşim kredi çektirdiler yolu açtırdık. Madenden emekliyim. 5 çocuğum var iki evli 3 çocuğumda işsiz. Ben emekliyim ama borçlarım yüzünden maaşımdan 500 TL para kalıyor. Bununla geçinmeye çalışıyorum. 2 yıl önce köyümüze geldik ama evde elektrik yok. Çok zor çeken bilir" diye konuştu.

Bahriye Önen de durumlarının zor olduğunu ifade ederek, devlet büyüklerinden yardım beklediklerini söyledi. Önen, "Ocak, buzdolabı, çamaşır makinesi hiçbir şey yok" dedi.

Feke Kaymakam Vekili Ömer Sevgili, yaşlı çiftin evine elektriğin bağlanması ve ihtiyaç tespiti için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Politika
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Güncel
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Malatya Valisi, bayram öncesi vatandaşları uyardı: Tedbirlere uymazsak bayramdan sonraki süreç zor geçebilir Güncel
Malatya Valisi, bayram öncesi vatandaşları uyardı: Tedbirlere uymazsak bayramdan sonraki süreç zor geçebilir
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Ekonomi
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına...
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak Spor
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu 3. Sayfa
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Eski eşini öldüren, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Eski eşini öldüren, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Son anketlerde hezimet yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi
Son anketlerde hezimet yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim
Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim
Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti
Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Pelin Akil Hazal Kaya Gülben Ergen Serdar Ortaç
Spor Gökhan Gönül Abdullah Avcı Ali Palabıyık Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Bayram Trabzonspor Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: 2 yıldır karanlıkta yaşıyorlar - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 17:42:35. #1.15#
title