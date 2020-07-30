2 yıldır karanlıkta yaşıyorlar 2 yıldır karanlıkta yaşıyorlar Adana'nın Feke ilçesinde yaşlı bir çift, 2 yıl önce taşındıkları evlerinde elektriksiz yaşıyor Yardım isteyen yaşlı çiftin evine elektrik bağlanması için kaymakam devreye girdi Adana'nın Feke ilçesinde yaşlı bir çift, 2 yıl önce taşındıkları evlerinde...

2 yıldır karanlıkta yaşıyorlar

Adana'nın Feke ilçesinde yaşlı bir çift, 2 yıl önce taşındıkları evlerinde elektriksiz yaşıyor

Yardım isteyen yaşlı çiftin evine elektrik bağlanması için kaymakam devreye girdi

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde yaşlı bir çift, 2 yıl önce taşındıkları evlerinde elektriksiz yaşıyor. Hiçbir elektronik eşya kullanmayan çiftin evine elektrik bağlanması için kaymakam devreye girdi.

Gedikli Mahallesi Suaçlatı mevkiinde oturan 70 yaşındaki Hakkı Önen ve 60 yaşındaki eşi Bahriye Önen, 2018 yılından bu yana elektriksiz yaşıyor. Tapu kadastroda evlerinin bulunduğu yerde yol görünmediği için elektrik bağlanamadığını belirten Hakkı Önen, evlerinin önünde bulunan sokak lambası olduğunu ama evlerinde elektrik olmadığını söyleyerek zor günler geçirdiklerini kaydetti. Banyosu da olmayan kerpiç evde 2 yıldır karanlıkta yaşayan Önen çiftinin tek hayali ışığa kavuşmak. Ormanlık bölgede bulunan köylerinde gece yılan ve akrep gibi birçok zehirli canlı yüzünden korktuklarını söyleyen Önen çifti, yardım bekliyor.

Evin içi vicdanları sızlatıyor

Köy sakinlerinin ve yakınlarının desteği ile evlerinin önüne yol açıldığını belirten Hakkı Önen, "Mersin'de işimin bozulması nedeniyle 2 yıldır burada yaşıyorum. Elektrik tesisatını döşettik ama elektrik yok. Bu sıcaklarda soğuk su içemiyorsunuz. Dolap yok, karanlıkta yaşıyoruz. Gece yılan akrep oluyor. Komşular ve kardeşim kredi çektirdiler yolu açtırdık. Madenden emekliyim. 5 çocuğum var iki evli 3 çocuğumda işsiz. Ben emekliyim ama borçlarım yüzünden maaşımdan 500 TL para kalıyor. Bununla geçinmeye çalışıyorum. 2 yıl önce köyümüze geldik ama evde elektrik yok. Çok zor çeken bilir" diye konuştu.

Bahriye Önen de durumlarının zor olduğunu ifade ederek, devlet büyüklerinden yardım beklediklerini söyledi. Önen, "Ocak, buzdolabı, çamaşır makinesi hiçbir şey yok" dedi.

Feke Kaymakam Vekili Ömer Sevgili, yaşlı çiftin evine elektriğin bağlanması ve ihtiyaç tespiti için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA