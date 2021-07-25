2 yıldır arenaya inemeyen boğalar nefesleri kesti
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2 yıldır arenaya inemeyen boğalar nefesleri kesti

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç - Haberler | Güncel

2 yıldır arenaya inemeyen boğalar nefesleri kesti Germencik Arenası'nda boğalar kıran kırana güreşti, binlerce kişi güreşleri nefesini tutarak izledi Efeler Diyarı Aydın'ın en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alan geleneksel boğa güreşleri pandeminin sona ermesiyle yeniden başladı.

2 yıldır arenaya inemeyen boğalar nefesleri kesti

Germencik Arenası'nda boğalar kıran kırana güreşti, binlerce kişi güreşleri nefesini tutarak izledi

AYDIN - Efeler Diyarı Aydın'ın en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alan geleneksel boğa güreşleri pandeminin sona ermesiyle yeniden başladı. Yaklaşık 2 yıl aradan sonra yeniden arenaya inen boğaların kıran kırana geçen güreşleri izleyenlerden tam not alırken Yörük kültürünü devam ettiren Germencik Belediyesi'nin etkinliği aşırı sıcağa rağmen binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Efeler Diyarı Aydın'da geleneksel kültür etkinlikleri arasında yer alan boğa güreşleri Germencik Belediyesi'nin düzenlediği 'Boğa Güreşi Festivali' başladı. Aydın merkez ve ilçelerinin yanı sıra Muğla ve İzmir'den de pehlivan boğaların katıldığı güreşlerde arenaya çıkan yaklaşık 70 çift boğa, pandemi dolayısıyla aylardır evlerinden çıkamayan bölge halkına unutulmaz bir gün yaşattı.

Çatımların da oldukça dengeli yapıldığı güreşlerde boğalar, kilosu, boynuz durumu ve oyunlarına göre eşleştirildi. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in de izlediği güreşler dostluk içerisinde geçerken, zaman zaman rakibinden korkup kaçan boğalar ise heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

Özel karşılaşmalarda dereceye giren pehlivan boğaların sahiplerine kupalarını veren Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, bu işe gönül verenlere ve boğa sahiplerine bu geleneği yaşattıklarından dolayı teşekkür etti. Konuşmasına Elbap'ta şehit düşen güvenlik güçlerine rahmet ve ailelerine baş sağlığı dileyerek başlayan Başkan Öndeş, bir müsabaka olarak görülmesine rağmen bu işte kaybedenin olmadığını belirterek bu kültürün yaşatılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Oldukça renkli geçen güreşleri binlerce kişi keyifle izledi.

2 yıldır arenaya inemeyen boğalar nefesleri kesti
2 yıldır arenaya inemeyen boğalar nefesleri kesti
2 yıldır arenaya inemeyen boğalar nefesleri kesti
2 yıldır arenaya inemeyen boğalar nefesleri kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç

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