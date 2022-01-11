2 yıldır aranıyordu, polis kontrolünde yakalandı
Kastamonu'da 2 yıldır "dolandırıcılık "suçundan aranan şahıs, polis kontrolü sırasında yakalandı.
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da 2 yıldır "dolandırıcılık "suçundan aranan şahıs, polis kontrolü sırasında yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y., Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında yakalandı. Yaklaşık 2 yıldır arandığı tespit edilen V.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU
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