2 yıldır aranan FETÖ firarisi Kastamonu'da yakalandı - Haberler
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2 yıldır aranan FETÖ firarisi Kastamonu'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
2 yıldır aranan FETÖ firarisi Kastamonu'da yakalandı

Zonguldak'ta 2016 yılından bu yana hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi Kastamonu'da yakalandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta 2016 yılından bu yana hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi Kastamonu'da yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2016 yılı Ağustos ayı itibari ile hakkında yakalama kararı bulunan Bylock kullanıcısı ve örgüt içerisinde BTM olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Ş.M. isimli şahıs yapılan çalışmalar sonucunda Kastamonu'da yakalanarak Zonguldak'a getirildi. Ş.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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