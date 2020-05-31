2 yıldır aranan çifte cinayet zanlısını özel ekip yakaladı
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2 yıldır aranan çifte cinayet zanlısını özel ekip yakaladı

KARS'ta, 12 Haziran 2018'de ticari anlaşmazlık yüzünden iki kişiyi pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçan Servet Çelebi, 10 kişilik özel ekibin fiziki ve teknik takibi sonucu İzmir Urla'da yakalandı.

2 yıldır aranan çifte cinayet zanlısını özel ekip yakaladı
31.05.2020 12:54 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:54

KARS'ta, 12 Haziran 2018'de ticari anlaşmazlık yüzünden iki kişiyi pompalı tüfekle öldürdükten sonra kaçan Servet Çelebi, 10 kişilik özel ekibin fiziki ve teknik takibi sonucu İzmir Urla'da yakalandı. 

Olay, merkez Ortakapı Mahallesi'nde 12 Haziran 2018 günü meydana geldi. Servet Çelebi, ticari anlaşmazlık yaşadığı Volkan Yağcı ve Hakan Yağcı'yı pompalı tüfekle ateş ederek, öldürdü. Servet Çelebi olaydan sonra kaçarken, 14 Haziran 2018'de cinayete yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle kardeşi S.Ç. ve akrabası R.Ç. yakalanarak, tutuklandı. Firar eden zanlı Servet Çelebi'nin yakalanması için Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç tarafından 10 uzman polisten özel bir ekip oluşturdu. Cinayet olaylarını çözmede uzman polislerden oluşan ekip, cinayet zanlısı için fiziki ve teknik takip başlattı. Ekip, yaptıkları çalışma sonucu firar ettikten sonra bir süre İstanbul'da yaşayan zanlı Servet Çelebi'nin daha sonra İzmir Urla'ya yerleşerek tarım işiyle uğraştığını belirledi. Urla'ya giden özel ekip, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle yaptığı operasyonla yaklaşık 2 senedir aranan cinayet zanlısını 29 Mayıs'ta kıskıvrak yakaladı. Yakalanmamak için sahte kimlik kullanan zanlının bir süreden beri tarımla uğraştığı tespit edildi. Cinayet zanlısı, işlemlerinin devam etmesi için Kars'a getirildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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