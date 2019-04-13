2 Yılda Yaptığı Üretimi Türkiye'ye Yaya Firma Gözünü Dünyaya Dikti

Atrax Medikal Genel MüdürüErgin Ateş, "Firmamızın temellerini 2015 yılında attık. O zamandan beri ürünlerimizi kendi bünyemizde üretip hastanelerimizin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli olan sağlamlık, estetik ve sadelik çünkü kullanıcılar faydasına olması gereken ürünler üretiyoruz o yüzden bunlara çok dikkat ediyoruz. " şeklinde konuştu.

"TÜM TESTLER ÖZENLE YAPILIYOR"

Genel Müdür Ergin Ateş, "Ürünlerimiz herhangi bir acil durumda kesinlikle çalışır durumda olmalı ve teknik bir problem yaşnmaması lazım ki hastaya kısa sürede hizmet verebilsin. Teknik servis problemi yaşamıyoruz. Parçaların tamamını kendimiz üretiyoruz. Bozulmaması içinde gereken tüm testleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÖZÜNÜ DÜNYAYA DİKTİ

Ergin Ateş, "Yeni bir firma olmamıza rağmen Türkiye'de tüm hastaneler tarafından biliniyoruz ve hemen hemen hepsinde ürünlerimiz var. Yaklaşık olarak 10 ülkede hizmet sunuyoruz. 4-5 ülkede temsilcilerimiz var. Bu ağımızı genişletmek için çalışıyoruz." dedi.