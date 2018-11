2 Yılda 7 Bin Dezavantajlı Vatandaşın Bakımı Yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2 yıl içinde 7 bin civarında yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşın bakımlarını sağladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk projelerinde özellikle dezavantajlı gruplara destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi 2 yıl sürede 7 bin civarında yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşın öz bakımlarını, evde temizliklerini ve ibadethanelere taşınmasını sağladı. Bunun yanında toplu ulaşımda da 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların ücretsiz faydalanabilmeleri için tüm olanaklar kullanıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, sosyal belediyeciliği en iyi şekilde yerine getirdiklerini söyledi. Yaman, "İlimizde her yönüyle çalışmalarımızı yapıyor ve hemşirelerimizin beklentilerini yerine getiriyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızı sürekli dinliyor ortak akıl ile şehrimizi yönetiyoruz. Bizler sosyal sorumluluklarımızı da her zaman ön plana aldık. detaylı çalışmalar ile sosyal sorumluluklarımızda çığır açtık. Gerek mardinmasa birimi, gerekse sosyal hizmetler daire başkanlığımız ile özellikle dezavantajlı vatandaşlarımızı hiç unutmadık. Bu konuda yaşlı vatandaşlarımızı da her zaman ön plana aldık" dedi.

"Yaşlı vatandaşlarımız mutlu oldu"

Yaşlı vatandaşlar ile ilgili yapılan çalışmalar ile de bilgi veren Yaman, "Biz ilimizde kimse yalnız olmayacak diyerek yaşlı ve bakıma muhtaç hemşirelerimizin her zaman yanında olduk. Yaptığımız çalışmalar ise beğeni kazandı. Hükumetimizin ve devletimizin inisiyatifiyle başladığımız görevden bu yana geçen 2 yılda 7 bine yakın yaşlı hemşiremizin öz bakımlarını, ev temizliklerini sağladık. Öte yandan ibadethanelere de yaşlı vatandaşlarımızı taşıdık. Ulaşımda 65 yaş üstü hemşirelerimizin ücretsiz kullanımını sağladık ve bunu hassasiyet ile takip ettik. Belediyemiz bu tür çalışmalara devam edecek" diye konuştu. - MARDİN