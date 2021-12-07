2 yıl sonra projeden vazgeçilip, kamulaştırma bedeli geri istendi

RİZE (DHA) - RİZE'de, yol yapımı için acele kamulaştırılma kararı alınan, 6 katlı ve 24 daireli Gazi Apartmanı sakinlerinin çoğu, ödenen 110 bin TL ile 160 bin TL arasındaki bedellerle yeni daire aldı. Kimi borçlarını ödedi kimi ise kiraya çıkıp iş kurdu ancak Karayolları, projede değişikliğe gidip binanın yıkımı ve kamulaştırılmasından vazgeçince hak sahiplerine ödenen bedeller geri istendi. Hesabına yatırılan 140 bin TL'nin üzerine kredi çekerek daire aldığını söyleyen Cemal Erdem, "2 yıl sonra kamulaştırmadan vazgeçildiğini söyleyip, yatırılan parayı bizden geri istiyorlar. Vermezsek icra ve faizi ile alacaklar. Şaka gibi bir olay yaşıyoruz" dedi. Rize Baro Başkanı Avukat Ümit Peçe de "Kamulaştırmada yanlış, hatalı işlemler yapılabiliyor. Bunların mutlaka düzenlenmesi, denetlenmesi gerekir" diye konuştu.

Yeniköy Mahallesi'nde Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yapımı planlanan yola engel oluşturduğu için 2019 yılının Aralık ayında 6 katlı, 24 daireli Gazi Apartmanı için 'acele kamulaştırma' kararı alındı. Binadaki hak sahipleri hesaplarına yatırılan 110 bin TL ile 160 bin TL arasında bedellerle kredide çekerek yeni daire aldı. Kimi borçlarını ödedi kimi ise kiraya çıkıp iş kurdu ancak Karayolları 10'uncu Bölge Müdürlüğü, 24 Mart 2021'de projede değişikliğe giderek, binanın yıkımı ve kamulaştırılmasından vazgeçti, hak sahiplerine ödenen bedelleri geri istedi. Karar, ekim ayında resmi yazıyla taraflara bildirildi.

Rize'de kamulaştırma ile ilgili ciddi mağduriyetler yaşandığını belirten Baro Başkanı Peçe, "Yeniköy Mahallesi'nde bir kamulaştırma dosyasında kamulaştırılıp acele kamulaştırma bedeli ödenip binasından tahliye olanlara bu süreçte kamulaştırmadan vazgeçildiği için 'Kamulaşmadan vazgeçilmiştir vazgeçildiği için artık binanıza geri dönebilirsiniz, ödemiş olduğumuz kamulaştırma bedelini de faizi ile birlikte sizlerden istiyoruz' şeklinde bir yazı gönderilmiştir. Acele kamulaştırma değeri dediğimiz gerçek değerin altında olan bedel kişilere ödenmiş, ödenen bedel ile vatandaş gidip ciddi bir kredi yükünün altına girip daire satın almış ve bu borcunu öderken 'Kamulaşmadan vazgeçtik, borcunuzu ödeyin' şeklinde taleplerle maalesef gelebiliyor. Yanlış, hatalı işlemler yapılabiliyor. Bunların mutlaka düzenlenmesi, denetlenmesi gerekir" dedi.