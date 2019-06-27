2 yıl önce kaybolan Nesrin'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

ZONGULDAK'ta, 2017'de kaybolan Nesrin Koçaklı (16) ile en son birlikte görülen Erkan K. (19), polisin yaptığı çalışma sonucu kızı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Erkan K., kuvvetli suç şüphesi gerekçesiyle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Nesrin Koçaklı'nın ailesi, 2 yıl önce polise giderek, kızlarının kaybolduğu ihbarında bulundu. Polis ekipleri, Nesrin Koçaklı'nın en son görüldüğü liman arkasında, denizde ve karada arama çalışması yaptı. Aramalarda Koçaklı'nın izine rastlanmadı. Dosyayı kapatmayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kızın en son birlikte görüldüğü Erkan K.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan sorgulamalar ve telefon kayıtlarında yeterli delilleri toplayan polis, Erkan K.'yi Nesrin Koçaklı'yı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan K., güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde Nesrin Koçaklı ile liman arkasında dolaştıklarını ancak daha sonra yanından ayrıldığını öne süren Erkan K., kızı öldürmediğini iddia etti. Tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Erkan K., kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA