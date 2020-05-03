2 yıl önce kayalıkların arasından kurtarılan 'Şanslı' kedi
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2 yıl önce kayalıkların arasından kurtarılan 'Şanslı' kedi

2 yıl önce kayalıkların arasından kurtarılan 'Şanslı' kedi
03.05.2020 10:22 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:23

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2 yıl önce sahilde kayalıkların arasına düşen yavru kediyi görerek itfaiye ekiplerine haber veren ve kurtarılmasını sağlayan Serap Polat, hayvanı sahiplendi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 2 yıl önce sahilde kayalıkların arasına düşen yavru kediyi görerek itfaiye ekiplerine haber veren ve kurtarılmasını sağlayan Serap Polat, hayvanı sahiplendi. Polat gözleri dahi açılmayan, ölümden dönen kediye 'Şanslı' adını verirken, "Onu çok seviyoruz. İyi ki sahiplenmişiz" dedi.

Darıca sahili Dudayev Parkı'nda 2018 yılı nisan ayında arkadaşıyla yürüyüşe çıkan Serap Polat, deniz kıyısındaki kayaların arasından gelen kedi sesini duydu. Kayalıkların arasına düşen yavru kediyi gören Serap Polat itfaiyeye haber verdi. Sahile gelen itfaiye ekipleri, kayalıkların arasından kediyi çıkardı. Ölümden dönen, gözleri dahi açılmayan yavru kediyi Serap Polat sahiplendi. 

'AÇLIKTAN ÖLECEKTİ'Serap Polat kediye 'Şanslı' adını verdi. Kediyi ilk olarak kendilerinin kurtarmak istediğini, ancak kayalıkların arasına giremediklerini belirten Serap Polat, "Çıkarmak için çok uğraştık ama kayalıkların arasındaki boşluk çok dar ve derindi, bu nedenle başarılı olamadık, üstelik başında da bir köpek vardı. İtfaiyeye haber verdik, uzunca süren bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarılarak bize teslim edildi. Çok küçüktü, gözleri dahi açılmamıştı, gelen geçenlere söyledik, kimse kabul etmedi. Oraya bırakmayı aklımızdan dahi geçirmedik, çünkü ya bir martı kapacak, ya da bir köpek saldıracaktı. Bunlar olmasa dahi, annesi olmadığı için beslenemeyecek, açlık ve susuzluktan ölecekti. Vicdani olarak bunu kabullenmeyerek, en azından kendisini idare edecek büyüklüğe gelene kadar 3-4 ay evde beslemeye karar verdim" dedi. ŞIRINGAYLA BESLEDİ Bugüne kadar hiç kedi beslemediğini, bu nedenle tecrübeli olan komşusundan yardım aldığını söyleyen Serap Polat, "Anne sütüyle eşdeğer olduğu söylenen özel bir mamayı özel şırıngayla ağzına sıkarak besleyip, sonrasında biberona döndük. 3-4 ay sonra serpildi büyüdü" diye konuştu.  KAYBOLAN KEDİSİNİ BULDUĞUNDA MUTLULUKTAN AĞLADI Kedisinin büyümesiyle birlikte ailece aralarında bir bağ oluştuğunu ifade eden Serap Polat, şöyle konuştu:  "Bırakın ondan ayrılmayı, onsuz bir 3- 5 dakikayı dahi düşünemiyorum. Bir defasında evden çıktığında 3 gün boyunca gelmemişti, ben o 3 gün boyunca değil uyku, gözümü dahi kırpmadan balkonlarda pencerelerde gelmesini bekledim. Eşimle günlerce her yeri aradık, bulamadık. Kaybolduğunun 3'üncü gününün sabahında sesini duydum, onun sesini milyonlarca kedi arasından fark ederim. Aşağıya inip hem sesin geldiği yöne gidiyorum, hem de 'Şanslı, Şanslı' diye bağırıyorum. Ben, her 'Şanslı' diye bağırdığımda o da bana miyavlayarak cevap veriyordu. Sonunda onu inşaat halinde bir binanın 3. katında balkonda gördüm, o da beni görmüştü çok heyecanlanmıştı. Meğer binanın kapısı açıkken girmiş, daha sonra kapı kapanınca çıkamamış. Sonra görevlilerden izin isteyerek kedimi kucağıma aldım, kucağımdayken bana öylesine sıkı sıkı sarılmıştı ki inanın o sırada ikimiz de mutluluktan ağlıyorduk."  'ONU ÇOK SEVİYORUZ'Kedisinin çok zeki ve temiz olduğunu belirten Serap Polat, "Onu çok seviyoruz. İyi ki sahiplenmişiz. Bir kedinin en sevdiği yemeği dahi mutfakta bıraksanız ona dokunmaz. Hazırlanan yemekleri sofraya koyup gitsem, o yemeklere dokunmaz. Kuru mama yiyor, bazen kabından birkaç tanesini yere düşerse, hemen onu patisiyle temizlemeye çalışır. Çok akıllı ve çok temiz bir hayvan, içtiği suyun içinde bir kıl dahi görse o sudan içmez" dedi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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