2 yıl kesinleşmiş hapis cezasından aranıyordu, yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 yıl kesinleşmiş hapis cezasından aranıyordu, yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
2 yıl kesinleşmiş hapis cezasından aranıyordu, yakalandı

7 ayrı suç kaydı ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı.

MUĞLA (İHA) - 7 ayrı suç kaydı ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 7 ayrı suç kaydı olan ve 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak/bulundurmak' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan C.K. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Korubükü Mahallesinde yapılan operasyon ile yakalandı.

C.K. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title