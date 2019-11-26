2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

26.11.2019 15:19 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:24
2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

'un ilçesinde 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


'Uyuşturucu madde kullanmak ve tehdit' suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı bulunan O.Y.(22), İlçe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Emirefendi Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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