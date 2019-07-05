2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Uyuşturucu madde kullanmak ve basit yaralama suçlarından hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Uyuşturucu madde kullanmak ve basit yaralama suçlarından hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarının yanı sıra basit yaralama suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki S.S. polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
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