2 Yerli Patates İsim Bekliyor...yeni Patates Tohum Çeşidi İçin İsim Anketi Düzenleniyor

2 yerli patates isim bekliyor...Yeni patates tohum çeşidi için isim anketi düzenleniyor

NİĞDE - Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, Patates Araştırma Enstitüsü tarafından yeni geliştirilen 2 yerli ve milli patates çeşidine verilecek isimleri vatandaşlardan gelen isimler üzerinden yapılacak anket belirleyeceklerini söyledi.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, enstitüde 2005 yılından bu yana yürütmüş oldukları ıslah çalışmalarında 8 Adet yerli ve milli patates tohumluğunu Türk tarımına kazandırdıklarını belirterek şunları dedi: "Enstitümüz 2005 yılından bu yana yürütmüş olduğu ıslah çalışmalarında 8 adet yerli ve milli patates Tohumluğunu Türk tarımına kazandırmıştır. Yine enstitümüzün çalışmaları neticesinde 2 çeşidimiz yine ülke tarımına kazandırmaya hazırlanıyoruz. 12 Nisan'da yapılacak olan tescil toplantısında bu iki çeşidimiz de toplantı sonucunda ülke tarımına kazandıracak" dedi.

Üreticiler ve tüketicilere isim için davet ediyoruz

Pırlak: "Biz isimlerini çeşitlerimize verirken bu sefer farklılık olsun diye üreticilerimiz ve tüketicilerimizin çeşitlerimizin isimlerini belirlemesi için bir anket formu oluşturduk. Gerek resmi sosyal medya hesaplarından gerekse resmi web sayfamızdan oy kullanılacak anket çalışmasının adresini yayınladık. Buradan hem üreticilerimizden hem de tüketicilerimizden büyük şekilde destek gördük. Bir çok isim önerisi var. Biz istiyoruz ki bu çeşitlerimizin isimlerini biz değil halkımız belirlesin. Bu nedenle üreticilerimizi ve tüm tüketicilerimizi yeni yerli ve milli çeşidimizin isimlerini belirlemeye davet ediyoruz" dedi.

Ankete katılan vatandaşların tıklayacakları Link Adresi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOf5ODzEQUTYeuNrKZUZKyJqn2uDB0Ul5WKH3LdHNxGHX4jQ/viewform

Kaynak: İHA