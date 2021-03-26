2. Yenişehir Triatlonunun yarış programı ve parkurları belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

2. Yenişehir Triatlonunun yarış programı ve parkurları belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
2. Yenişehir Triatlonunun yarış programı ve parkurları belli oldu

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle yapılacak olan 2. Yenişehir Triatlonunun yarış programı ve parkurları belli oldu.

Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız
Son Dakika: AB Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye açıklaması: İş birliğini geliştirmeye hazırız

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle yapılacak olan 2. Yenişehir Triatlonunun yarış programı ve parkurları belli oldu. Triatlona katılacak sporcular olimpik kategoride bin 500 metre kulaç atacak, 40 kilometre pedal çevirecek, 10 kilometre koşacak.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2. Yenişehir Triatlonu kayıtları 3 Nisan Cumartesi günü 14.00-17.50 saatleri arasında Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak. Saat 18.00'de katılımcı sporcularla teknik toplantı çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. 4 Nisan Pazar günü koşulacak triatlonun başlangıç noktası Fenerbahçe Meydanı olacak. Genç erkekler saat 09.00'da, genç kadınlar 09.05'te, paratriatlonlar 09.10'da yarışa başlayacak. Elitler erkekler 11.30'da, elitler kadınlar 11.33'te, yaş grupları (Rolling start) 11.40'ta yarışa başlayacak. Standart mesafe cut off 15.00'de başlayacak. Tüm kategoriler için ödül töreni ise saat 16.00'da yapılacak.

Triatlona katılan sporcular Fenerbahçe Meydanında ilk olarak denize girerek yüzme aşamasını tamamlayacak. Olimpik kategoride bin 500 metre, sprint kategoride 750 metre yüzecek olan sporcular kıyıya çıkar çıkmaz değişim alanına gelecek ve bisiklete binecek. Olimpik kategoride 40 kilometre, sprint kategoride 20 kilometre pedal çevirecek olan sporcular bu mesafeyi Adnan Menderes Bulvarında tur atarak tamamlayacak. Triatlonun son aşamasında sporcular olimpik kategoride 10 kilometre, sprint kategoride 5 kilometre koşarak yarışı tamamlayacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Binnur Kaya Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu Cemal Can Canseven
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Aykut Kocaman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2. Yenişehir Triatlonunun yarış programı ve parkurları belli oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 14:00:49. #1.16#
title