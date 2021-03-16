2. Yenişehir Triatlonu 4 Nisan'da yapılacak
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2. Yenişehir Triatlonu 4 Nisan'da yapılacak

16.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:26
2. Yenişehir Triatlonu 4 Nisan'da yapılacak

Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle yapılacak olan 2. Yenişehir Triatlonu için geri sayım başladı.

Yenişehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğiyle yapılacak olan 2. Yenişehir Triatlonu için geri sayım başladı. Geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen triatlon 4 Nisan'da yapılacak.

2. Yenişehir Triatlonunun koordinasyon toplantısı Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında, Türkiye Triatlon Federasyonu temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında ilki yapılan Yenişehir Triatlonu pandemi nedeniyle 2020 yılında gerçekleştirilememişti. Bu yıl 4 Nisan tarihinde yapılacak 2. Yenişehir Triatlonu, Türkiye Triatlon Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ilk yarış olacak ve böylece triatlon sezonunun startı Yenişehir'de verilecek. Genç, elit, paratiratlon (engelli) ve farklı yaş grupları kategorilerinde düzenlenecek puanlı 2. Yenişehir Triatlonunda sporcular, bin 500 metre yüzdükten sonra 40 kilometre bisiklet sürecek, ardından 10 kilometre koşacak.

Hedef Yenişehir Triatlonunu geleneksel hale getirmek

2. Yenişehir Triatlonu için geçen ay Başkan Abdullah Özyiğit ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya arasında işbirliği protokolü imzalanmıştı. Yenişehir Triatlonunu geleneksel hale getirmeyi hedefleyen ve Yenişehir'in büyük spor organizasyonlarının merkezi olması için çalışmalarını sürdüren Başkan Özyiğit, bu hedefe emin adımlarla yürüdüklerine dikkat çekti. Özyiğit, spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktan ötürü mutlu olduklarını söyledi.

Yarışmalara katılmak isteyen sporcular, yenisehirtriatlon.com web sitesi üzerinden kayıt yapabiliyor. 2. Yenişehir Triatlonuna 500'den fazla sporcunun katılması bekleniyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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