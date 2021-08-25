2 Yeni Sahne ve 7 Yeni Oyunla "Kaldığımız Yerden Yeniden"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 108. yılında yeni sezon repertuvarını, Müze Gazhane'de yeni sahnesinde gerçekleştirilen bir törenle basın ve kültür-sanat dünyasıyla paylaştı.

Eylül ayında açılacak yeni tiyatro sezonunda tiyatroseverleri müzikallerden klasiklere, tarihi oyunlardan yeni yazarların oyunlarına zengin bir repertuvar bekliyor.

Yeni Sahne'de Yeni Sezon…

İBB Şehir Tiyatroları, repertuvarını tanıttığı toplantıyı, Anadolu yakasında açılan Müze Gazhene'deki sahnesinde gerçekleştirdi. Şehir Tiyatroları böylelikle Müze Gazhane'de iki yeni sahneye kavuşmuş oldu. Sezon repertuvarını tanıtan Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, "Genellikle Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yaptığımız sezon açılışımızı Müze Gazhane'de yapmak istedik. Çünkü çok uzun yıllardan sonra bir değil 2 yeni sahne Şehir Tiyatroları'nın sahneleri olarak hizmet verecek. İlçe belediyelerinin tahsis ettiği sahneler olarak değil, Müze Gazhane içinde Şehir Tiyatroları'nın sahneleri olarak Eylül ayında kapılarını açıyor"

"Pandemi döneminde çalışmalar durmadı"

Covid 19 pandemi dönemine değinen Ergen, salgın döneminde İBB Şehir Tiyatroları'nın çevrimiçi yaptığı etkinliklere de değindi. "Zor bir dönem geçirdik, açıldık kapandık. Daha Minimal olalım dedik, kapandık. Çalışmalarımız hiç bitmedi, atölyelerimiz hiç bitmedi, kendimizi geliştirme çabamız hiç bitmedi. Çevrimiçi olarak yaptığımız projelerimiz hiç bitmedi. Şehir Tiyatroları olarak 'hep buradayız' dedik.

Mehmet Ergen'in konuşmasından satır başları şöyle:

Eylül ayında 7 Prömiyer…

2021-2022 tiyatro sezonunda, Sezon Minimal'de duyurulan oyunlar da devam edecek. Bu sezondan 10 yeni oyunun prömiyeri gerçekleştirilecek. Ergen, Eylül ayı programına dair şunları söyledi: "Öncelikle Minimal Sezon diye anons ettiğimiz çoğu yerli oyunlardan oluşan Zehir, Kısraklı Kadın, Geçit, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi, Melek ve Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin prömiyerlerini yapabilmişlerdi. Prömiyer yapacak elinizdeki broşürlerde yer alan 10 oyun daha var. Bu oyunların prömiyer yapmasına birkaç gün kalmıştı. Sanatçılarımızın sağlığını tehlikeye atmamak adına oyunlarımızı durdurmak zorunda kaldık. Zoom üzerinden, daha küçük gruplar halinde oyunlarımızın provalarına devam ettik. Eylül ayında hiçbir tiyatronun yapamayacağı şekilde 7 oyunla prömiyer yapacağız.

"Kaldığımız yerden, yeniden"

Kaldığımız Yerden, Yeniden" sloganıyla duyurulan yeni sezonda, büyük ve görkemli müzikaller dikkat çekiyor. "Kaldığımız yerden, yeniden" diyerek görmeye alıştığımız o şaşalı, büyük oyunları yeniden yapabilmek umuduyla yeni oyunlar anons ettik. Müzikaller adı altında topladığımız Gypsy, Bando Müzikali ve Suikastçılar. Bunlar dünyanın her yerinde oynamış, çok önemli tiyatroların yapabildiği, çok yetenekli ekiplerin yapabildiği çok büyük işler. Biz bunları yapabileceğimize inanıyoruz. Büyük bir tiyatroyuz, çok sahnelerimiz var, çok yetenekli oyuncularımız var, iyi müzisyenlerimiz var.

Gençler unutulmadı…

Moby Dick adlı bir oyunumuz var. Özellikle gençlik adına yapılabilecek işler biraz azdı. Çocuk tiyatrosuyla tanınmış bir tiyatroyuz. Pandemi döneminde sürekli ekranların başında olan bir gençlik var. Klasik romanların uyarlamalarını görememiş olabilirler diye özellikle onları düşünerek oynayacağımız bir Moby Dick'imiz var.

Klasikler…

Cadı Kazanı dünya repertuvarının en önemli eserlerinden biridir. Şehir Tiyatroları'nda ilk defa yapılıyor olmasının da altını çiziyorum. Galileo, Bertolt Brecht'in önemli bir eseri. En son 1975 yılında yapılmıştı. 45 yıl aradan sonra yine çok büyük bir klasiği Şehir Tiyatroları repertuvarına kazandıracağız. Komedi olarak, Yatak Odası Komedisi Alan Ayckbourn'un eseri sahnelenecek. Maviydi Bisikletim yeni bir prodüksiyonla karşınıza çıkacak.

Turan Oflazoğlu'nun 90. Yaşına Armağan

Turan Oflazoğlu, Şehir Tiyatrosu'yla yan yana duran bir isimdi. Muhteşem bir şekilde 90 yaşında aramızda. Biz kendisine 2022 yılında bir küçük Turan Oflazoğlu Festivali yaparak okunmamış hiçbir oyunu kalmasın diyerek onları sergileyeceğiz. Ayrıca Deli İbrahim'i büyük bir prodüksiyon olarak yapacağız. Kendisi de çok mutlu oldu bundan.

Çocuk Oyunları…

Bekçi ile Postacı, Herkes Sihirbaz Olacak isimli, çalışmaları süren yeni çocuk oyunlarımız var.

Hatırlayacaksınız Mart ayında, sezon ortasında oyunlar duyurmuştuk. Cesaret Ana, Hamlet, Umut gibi. Bu oyunlar daha kalabalık oyunlar. Bu oyunlar rafa kalkmadı. Bulaş tehlikesinin önüne geçmek için bir süre daha bekleyeceğiz.

Şehir Yazarlarıyla Buluşuyor…

Bu oyunlar dışında Şehir Yazarları Arıyor diye bir projemiz vardı. 1500'ün üzerinde genç arkadaşım yeni oyunlar yazdılar. Bu oyunlarda biz şehrin insanlarını sahnelerde görelim istedik. Bu oyunları yazan arkadaşlarla uzun süreler atölyeler yaptık. 200'ün üzerinde yazılmış oyundan elemeler yaparak bir kısmını sahneye getireceğiz. Burada Gazhane Meydan Sahnesi'nde yeni yerli yazarlar ve Türkiye'de ilk kez oynanan yabancı oyunlarımız olacak. Bu sahnede de Albert Camus'nün Veba adlı oyunu olacak. Bu oyunla covid döneminde kaybettiklerimize de bir saygı duruşu yapalım istedik.

"Temsilde Eşitlik Bildirisi"

Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, repertuarın ardından, "Sosyal eşitlik ve farkındalık yaratmak üzere bir bildiri hazırlıyoruz. Sahnelerimizde, provalarımızda temsil açısından bir eşitsizlik olmasın istiyoruz." Sözleriyle, Genel Sanat Yönetmen yardımcıları Emre Koyuncuoğlu, Lerzan Pamir, Sevinç Erbulak'ı sahneye davet etti.

Söz alan Yönetmen Emre Koyuncuoğlu:

"Geçen sene birçok çalışmayı çevrimiçi yaptık, zamanımızı kendi çalışmalarınızı düşünerek tartışarak geçirdik. Bu bildiri fikrini Genel Sanat Yönetmenliğinde bir araya gelerek oluşturmaya başladık. Zaman içinde bütün sanatçı arkadaşlarımıza duyurduk.

Amacımız tiyatroda her türlü şiddeti, tacizi, mobbingi önlemek ve toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını sağlamak için bir bildiri yayınlamaktı. Sanatçılar olarak böyle bir hassasiyet göstermek istedik. Detaylı olarak önümüzdeki günlerde bunu yayınlayacağız.

Arkamızda desteklerini hissettiğimiz İBB Kültür Sanat Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle'ye, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan Hanım'a teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Toplantının sonunda Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen yeni oyunlarımızın yönetmenleri Şirin Gürbüz, Burçak Çöllü, Ersin Umulu, Emre Koyuncuoğlu ve Lerzan Pamir'i hatıra fotoğrafı çekilmek üzere sahneye davet etti.

Sahnelerimizde Aldığımız Covid-19 Tedbirleri

İBB Şehir Tiyatroları COVID-19 tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın 20.08.2021 tarihli genelgesinde yer alan "6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek." maddesini uygulayacaktır.

Oturma düzeni 1 dolu 1 boş olacak şekilde %50 doluluk olacak şekilde planlandı.

Maskesiz izleyicilerin salonda bulunmasına izin verilmeyecek.

Fuayelere her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde, belirli sayıda seyirci kabul edilecek.

Salonların klima sistemi yeni şartlara uygun şekilde yüzde 100 temiz havayla çalışacak şekilde ayarlandı.

Salon girişlerinde ateş ölçümü yapılacak, dezenfektan bulundurulacak.

Kaynak: Bültenler