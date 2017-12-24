2 Yeni Khk Yayımlandı

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan toplan 2 bin 76 kişi ihraç edildi.



OHAL kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; TSK'dan 600'ün üzerinde, belediyelerden 169 kişi ihraç edilirken, kamudan toplan 2 bin 76 kişi ihraç edildi. Daha önce ihraç edilen 115 kişi görevine iade edildi. - ANKARA