2 yaşındaki Zeliha'ya saldıran köpeğin sahibi aranıyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, anne ve babasının yanında, sahipli köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan 2 yaşındaki Zeliha Makarnacı, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, anne ve babasının yanında, sahipli köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan 2 yaşındaki Zeliha Makarnacı, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, olay sonrası köpeğini alarak kaçan kişinin kimliğini araştırıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi, Yenice Mahallesi, Abbasağa Sokakta meydana geldi. İbrahim (32) ve Hatice Makarnacı (27) çifti, kızları Zeliha'yla birlikte sokakta yürürken, bu sırada bir kişinin yanında bulunan köpeğin saldırısına uğradı. İsmi henüz öğrenilemeyen sahibinin yanından bir anda koşmaya başlayan köpek, Makarnacı çiftinin kızı Zeliha'yı, boynundan ve yüzünden yaraladı. Baba İbrahim Makarnacı, kızını köpeğin saldırısından güçlükle kurtarıp, otomobiliyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan muayenede, küçük kızın burnunda kırık tespit edildi. Doktorlar tarafından kontrol amacıyla bir süre hastanede yatırılan Zeliha Makarnacı daha sonra taburcu edildi. Kızını, köpeğin saldırısından güçlükle kurtardığını söyleyen İbrahim Makarnacı, bu işin peşini bırakmayacağını söyledi. Polis, Zeliha Makarnacı'ya saldırarak yaralanmasına neden olan köpeğin sahibinin kimliğini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz