2 yaşındaki Zeliha'ya saldıran köpeğin sahibi aranıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2 yaşındaki Zeliha'ya saldıran köpeğin sahibi aranıyor

2 yaşındaki Zeliha'ya saldıran köpeğin sahibi aranıyor
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, anne ve babasının yanında, sahipli köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan 2 yaşındaki Zeliha Makarnacı, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, anne ve babasının yanında, sahipli köpeğin saldırısına uğrayarak yaralanan 2 yaşındaki Zeliha Makarnacı, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, olay sonrası köpeğini alarak kaçan kişinin kimliğini araştırıyor.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi, Yenice Mahallesi, Abbasağa Sokakta meydana geldi. İbrahim (32) ve Hatice Makarnacı (27) çifti, kızları Zeliha'yla birlikte sokakta yürürken, bu sırada bir kişinin yanında bulunan köpeğin saldırısına uğradı. İsmi henüz öğrenilemeyen sahibinin yanından bir anda koşmaya başlayan köpek, Makarnacı çiftinin kızı Zeliha'yı, boynundan ve yüzünden yaraladı. Baba İbrahim Makarnacı, kızını köpeğin saldırısından güçlükle kurtarıp, otomobiliyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan muayenede, küçük kızın burnunda kırık tespit edildi. Doktorlar tarafından kontrol amacıyla bir süre hastanede yatırılan Zeliha Makarnacı daha sonra taburcu edildi. Kızını, köpeğin saldırısından güçlükle kurtardığını söyleyen İbrahim Makarnacı, bu işin peşini bırakmayacağını söyledi. Polis, Zeliha Makarnacı'ya saldırarak yaralanmasına neden olan köpeğin sahibinin kimliğini araştırıyor. 


2 yaşındaki Zeliha'ya saldıran köpeğin sahibi aranıyor
2 yaşındaki Zeliha'ya saldıran köpeğin sahibi aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BOYNUNDAN BIÇAKLADI, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN OTOBÜS ÇARPTI
TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BOYNUNDAN BIÇAKLADI, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN OTOBÜS ÇARPTI
Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı
Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Hande Yener Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Salih Uçan Burak Yılmaz Lionel Messi Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2 yaşındaki Zeliha'ya saldıran köpeğin sahibi aranıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 14:47:43. #1.16#

title