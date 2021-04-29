2 yaşındaki Süleyman bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Süleyman Yıldırım nerede?
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2 yaşındaki Süleyman bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Süleyman Yıldırım nerede?

2 yaşındaki Süleyman bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Süleyman Yıldırım nerede?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

2 yaşındaki Süleyman bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Tokat'ta kaybolan Süleyman Yıldırım bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Süleyman Yıldırım konusu ele alınıyor. Süleyman Yıldırım bulundu mu? Süleyman Yıldırım'a ne oldu? Süleyman Yıldırım olayı nedir?

Süleyman Yıldırım bulundu mu? Süleyman Yıldırım'a ne oldu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

SÜLEYMAN YILDIRIM BULUNDU MU?

2 yaşındaki Süleyman Yıldırım, Tokat Çat'ta yaşamakta.

Kayıp çocuğu arama çabaları gece saatlerinden itibaren devam ediyor.

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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