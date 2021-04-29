2 yaşındaki Süleyman bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Süleyman Yıldırım nerede?

2 yaşındaki Süleyman bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Tokat'ta kaybolan Süleyman Yıldırım bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Süleyman Yıldırım konusu ele alınıyor. Süleyman Yıldırım bulundu mu? Süleyman Yıldırım'a ne oldu? Süleyman Yıldırım olayı nedir?